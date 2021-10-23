Hatalı makyaj yapmak istemiyorsanız dikkat edin! Likit ürün kullanırken...

Makyaj denince akla gelen ilk ürünler likit yapılı olanlar. Farlar, rujlar, allıklar ve daha sayamadığımız birçok ürün likite geçiş yapmış durumda. Peki bu likit ürünlerin toz ürünlerden farkı ne? Neden bu kadar çok popüler oldu? Cevap çok basit, çok daha kolay uygulanıyorlar! Artık herkes evde istediği gibi ve gerekirse profesyonel şekilde makyaj yapabiliyor. Toz ürünlerin kullanımı zor olduğu için bu işi yapmak çok daha vakit alıcıydı. Fakat artık likit ürünler var ve bu ürünlerle mucizeler yaratılıyor! İşte likit malzemelerin kullanımı...

LİKİT FONDÖTEN

Likit fondötenleri kullanmadan önce iyice çalkalayın.

Homojen bir şekilde dağılması için ilk önce fırçanıza alarak tüm yüzünüze sürün.

Fırça likit fondötenin kalıcılığını arttırır.

Ardından nemli makyaj süngeri ile cildinize yedirin.

LİKİT KAPATICI (CONCEALER)

Kapatıcınızı göz altlarına direkt uygulamayın.

İlk önce göz pınarının altına bir nokta olacak şekilde uygulayın.

Daha sonra kirpik bitim hizanızdan yukarı doğru yarım çizgi şeklinde uygulayın.

Böylece gözleriniz yuvarlak değil, daha çekik görünür.

Kapatıcınızı mutlaka kaşlarınızın altına uygulayın.

Kaş altına uygulanan kapatıcı, kaş mesafesini açar ve çekikliği destekler.

LİKİT GÖZ FARI

Farınızı göz kapağının ortasına büyük bir nokta şeklinde dokundurun.

Sonra bir karıştırma fırçası ile yayın.

Ürün likit yapıda olduğu için kolay bir şekilde dağılır.

Ekstra pigment isterseniz üstüne bir kat daha geçebilirsiniz.

LİKİT HIGHLIGHTER/ALLIK/KONTÜR

Yanak bölgesinden biraz yukarı, şakağınıza doğru ilk olarak likit kontürü uygulayın.

Sonra kontürün üzerine likit allığınızı sürün.

Son olarak likit highlighteri allığın üzerine sürüp hepsini bir fırça yardımıyla dağıtın.

Böylece yüzünüz daha çekik görünür ve adeta lifting etkisine sahip olur.

LİKİT RUJ