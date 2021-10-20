Son günlerin yeni trendi! Ispanak detoksuyla toksinleri vücudunuzdan uzaklaştırmaya var mısınız?

Vücudunuz aslında toksinleri kendi kendine temizleyebiliyor. Fakat onu yanlış beslenme, aşırı yorgunluk ve stresle yorduğunuz zaman bu toksinleri temizlemek için yardıma ihtiyaç duyabiliyor. Günümüzde çevresel kirlilik, hareketsiz yaşam ve kötü beslenme alışkanlıkları detoks yapmayı kritik bir hale getirmiş durumda. Detoks uygulaması organların faaliyetlerini düzene sokmaya, cildinizi güzelleştirmeye, yağ yakımını hızlandırarak kilo vermeye ve enerjik hissetmeye yardımcı oluyor. Detoks için en çok tercih edilen yöntem sebze ve meyvelerin suyunun sıkılmasıyla hazırlanan detoks suları. Detoks deyince akla ilk gelen sebze ise ıspanak olmaya başladı! Faydaları saymakla bitmeyen ıspanağı bir de bu haliyle deneyin. İşte detaylar...

ISPANAK DETOKSUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Yeşil yapraklı sebzeler detoks yapımında en çok tercih edilen sebzeler. Ispanak da K ve C vitamini açısından oldukça zengin. Antioksidan özelliğe sahip olduğu için de detokslarda çok sık tercih edilir. Faydaları ise saymakla bitecek gibi değil:

İçerdiği vitaminler göz sağlığını korumaya yardımcı olur.

Kansere ve tansiyona iyi geldiği de bilinen faydaları arasında.

Özellikle incelmiş ve kurumuş saçların canlanmasında da etkili.

Cildinizin canlanmasını sağlar ve kırışıklıklara iyi gelir.

Bağırsakların düzenlenmesini sağlayarak kabızlığı önler.

Ispanakta bulunan alkali mineraller vücudun pH seviyesini düzenler.

Vücut dokusunu ve hücreleri yeniler.

Diş eti kanaması gibi diş rahatsızlıklarına da iyi geldiği bilinir.

ISPANAK DETOKSU NE SIKLIKTA YAPILIR?

Şunu bilmeniz gerekiyor ki, detoks bir beslenme programı değil, sindirim ve dolaşım sisteminizi dinlendirmek için uygulanacak bir kür. Bu nedenle ayda bir defa ve 3 günlük bir detoks yapmanız önerilir.

ISPANAK DETOKSU NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

1 adet yeşil elma

1 adet salatalık

10 yaprak ıspanak

Yarım limon suyu

2 yaprak roka

1 tutam maydanoz

1 tutam dereotu

1 tutam nane

HAZIRLANIŞI