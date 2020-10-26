Son hava durumu tahmini! Meteoroloji uzmanı duyurdu, çarşamba günü pastırma sıcakları bitiyor

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros yaptığı açıklamada, pastırma sıcaklıklarının genelde kuzey yarım kürede ekim sonu ve kasım ayı başlarında görüldüğünü söyledi.

'BİR KAÇ KEZ GÖRÜLEBİLİR'

Türkiye'de bu yıl pastırma sıcaklıklarının etkili olduğunu belirten Toros, "Türkiye genelinde farklı bölgelerde pastırma sıcaklıkları kendini gösterdi. Bu sıcaklıklar bu dönemlerde bir kaç kez görülebilir." diye konuştu.

Toros, Türkiye'nin bu dönemde yüksek basınç etkisi altında olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Türkiye genelinde şu anda hava sıcakları gündüzleri genel olarak 20-30 derece, geceleri ise 10-20 derece arasında görülüyor. İnsanlar şu anda bilhassa gündüzleri yaz havasını yaşıyorlar. Pastırma sıcaklıkları, Türkiye'yi çarşamba günü batıdan gelen yağışlı ve serin hava etkisiyle terk edecek. Türkiye genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar, çarşamba günü batı bölgelerimizden başlayarak etkisini gösterecek serin ve yağışlı sistemle mevsim normallerine düşecek. Ayrıca son günlerde ülke genelinde sisli ve puslu hava ülkenin batı kesimlerinde görülüyor. Bunun nedeni ise bölgede yer alan yüksek basınç alanı etkisidir. Sisli ve puslu havalar, çarşamba gününden itibaren alçak basınç alanı etkisiyle son bulacak."