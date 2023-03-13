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Son sözü "Ukrayna'ya zafer" olmuştu! Kurşuna dizilen Ukraynalı asker kahraman ilan edildi

13.03.2023 20:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rus askerlerinin kurşuna dizdiği ve son sözü “Ukrayna’ya zafer” olan Ukraynalı asker Oleksandr Matsievskiy, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından kahraman ilan edilerek, madalya ile ödüllendirildi.

Son sözü "Ukrayna'ya zafer" olmuştu! Kurşuna dizilen Ukraynalı asker kahraman ilan edildi

Rus askerlerinin kurşuna dizdiği ve son sözü "Ukrayna’ya zafer" olan 42 yaşındaki Ukraynalı asker Oleksandr Matsievskiy, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından kahraman ilan edildi.

"SONSUZA KADAR HATIRLANACAK BİR ADAM"

Zelenskiy, Matsievskiy’i ülkenin en yüksek madalyası olan Ukrayna Kahramanı ile ödüllendirdi. Zelenskiy yaptığı açıklamada, "Bugün Oleksandr Matsievskiy’e Ukrayna Kahramanı unvanını verdim. Bütün Ukraynalıların tanıyacağı bir adam. Sonsuza kadar hatırlanacak bir adam." ifadelerini kullanarak, Matsievskiy’nin cesaretinin Ukrayna’ya olan güveni ve Ukrayna’nın zaferi için olduğunu vurguladı.

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Matsievskiy’in Çernihiv’in kuzey bölgesinden bir birlikte keskin nişancı olarak görev yaptığı ve şiddetli çatışmaların yaşandığı Bakhmut kentinde öldürüldüğüne inanılıyor. Matsievskiy’nin kurşuna dizildiği görüntüler tüm dünyada tepkilere neden olmuş, Rusya’nın Ukrayna’da savaş suçu işlediği yönündeki tartışmalar alevlenmişti.

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Matsievskiy’nin annesi geçtiğimiz hafta Alman basınına yaptığı açıklamada, Matsievskiy’nin savaştan önce Ukrayna’nın başkenti Kiev’de elektrikçi olarak çalıştığını ifade ederek, "Orada silahsız duruyordu ama aynı zamanda Ukraynalı olmaktan da gurur duyuyordu. Her zaman inanılmaz derecede cesurdu. O anda kendini savunabileceği tek silah Ukrayna’ya Zafer demekti." demişti. (İHA)

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Asker Ukrayna

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