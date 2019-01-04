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Son yerel seçim anketlerindeki oy oranını duyurdu: Ankara'da Mansur Yavaş 8-9 puan önde

SEÇİM HABERLERİ  | 04.01.2019 08:44 | Son Güncelleme

Yerel seçim için hazırlıklarını sürdüren partiler bir yandan da seçim anketleri yaptırıyor. Hazırlanan anketlerle ilgili son bilgileri köşesine taşıyan Yeniçağ yazarı Yavuz Selim Demirağ, CHP tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Mansur Yavaş'ın, AK Parti'nin anketlerinde 8-9 puan önde olduğunu ileri sürdü.

Son yerel seçim anketlerindeki oy oranını duyurdu: Ankara'da Mansur Yavaş 8-9 puan önde

Son seçim anketlerine göre Ankara'da Mansur Yavaş'ın önde olduğu ileri sürüldü.

'AK PARTİ YÜZDE 41'İ GEÇEMİYOR'

Yeniçağ yazarı Yavuz Selim Demirağ, "Mansur Yavaş'ın kadın devrimi" başlığıyla yayımlanan yazısında "Mansur Bey'in karargâhı sağlam. Profesyonel ekiplerin yanında gönüllülerden oluşan bir ordu var. Sarayın yaptırdığı son anketi paylaştı bizimle. İte kaka yüzde 41'i geçemiyor AK Parti" ifadesini kullandı.

"Yavaş'ın sohbetinden siyasi çekişme yerine Ankara'ya hizmete ağırlık vereceğini ve polemiklerden uzak duracağı işaretini aldım" diyen Demirağ, şöyle devam etti:

'MANSUR YAVAŞ 8-9 PUAN ÖNDE'

12 Ocak itibari ile yapacağı sunumlarla medya ve halkın önüne çıkacak. Her gün farklı ilçelerin araştırma raporları geliyor. Tempo yorucu. Geçtiğimiz seçimde "Yavaş gardaşım yavaş" diyen Mansur Bey bu defa hızlı mesafe almış. AK Parti'nin anketlerinde bile 8-9 puan önde. Gerçek oranın 12 olduğunda ısrarlı. Bu gidişle makas açılacak, Ankara bahara güneşli girecek.


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