KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Son zamanlarda sahne kıyafetleriyle dillerden düşmeyen Gülşen'in yeşil zincirli elbisesine alternatif öneriler

Son zamanlarda sahne kıyafetleriyle dillerden düşmeyen Gülşen'in yeşil zincirli elbisesine alternatif öneriler

28.03.2022 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Popüler şarkıcı Gülşen; sadece başarılı kariyeriyle değil, stiliyle de gündemden düşmüyor. Cesur ve orijinal sahne kıyafetleriyle sosyal medyada çok konuşulan güzel şarkıcı, moda dünyasına da ilham veriyor. Genelde sahnede özel tasarımlara ve şov kıyafetlerine yer veren Gülşen, özellikle zincir detaylı yeşil elbisesi ile çok beğenilmişti. Siz de yıldız ismin stilini sevdiyseniz zincirli yeşil elbisenin alternatiflerine göz atmaya ne dersiniz?

Son zamanlarda sahne kıyafetleriyle dillerden düşmeyen Gülşen'in yeşil zincirli elbisesine alternatif öneriler

Yatcaz Kalkcaz Ordayım, Bangır Bangır ve Yurtta Aşk Cihanda Aşk gibi hit şarkıları ile çok sevilen Gülşen; şüphesiz Türkçe popun en değerli isimlerinden biri. Her albümü ile müzik listelerini altüst eden kraliçe, müzikte olduğu kadar modada da yetenekli. Hem günlük kombinlerinde hem kırmızı halı seçimlerinde stilini konuşturan popüler şarkıcı, özellikle sahne kıyafetleri ile tüm dünyayı büyülüyor. Her sahne şovunda kendine has ve iddialı stilini yaratıcı tasarımlarla yansıtan Gülşen'in en çok konuşulan kıyafetlerinden biri de yeşil renkli ve zincirli elbisesiydi. Siz de bu görünümü çok beğendiyseniz yalnızca tek tıkla Gülşen gibi şık bir stile ulaşabilirsiniz!

1. Mint yeşilinin asaleti

Son zamanlarda sahne kıyafetleriyle dillerden düşmeyen Gülşen'in yeşil zincirli elbisesine alternatif öneriler

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Gülşen'in zincirli elbisesinin bu kadar beğenilmesinin tek nedeni tabii ki uçuşan tülleri ve havalı zincirleri değil. Maviye göz kırpan sıcacık mint yeşili elbisesiyle göz dolduran başarılı şarkıcı, sahnede adeta bir prenses gibi boy gösteriyor.

Siz de Gülşen'in mint yeşili elbisesinin yarattığı şık görünümün büyüsünü kendi stilinizde de yaratmak istiyorsanız Modkofoni'nin bu elbisesi tam size göre! Gülşen'in elbisesinin havadar etkisini fırfırları ile sürdüren bu parça, incecik zinciri ve gösterişli taşlarıyla da çok şık görünüyor. Siz de modası asla geçmeyecek bu parçayla hayranlık dolu bakışların odağı olabilirsiniz.

Ürünü İncele

2. Bohem bir dokunuş

Son zamanlarda sahne kıyafetleriyle dillerden düşmeyen Gülşen'in yeşil zincirli elbisesine alternatif öneriler

Belki Gülşen gibi binlerce kişinin izleyicisi olduğu büyük sahne şovlarının yıldızı olmayabilirsiniz ancak kıyafetleriniz ile her ortamda siz de kendinizi bir yıldız gibi hissedebilirsiniz.

TRENDYOLMİLLA'nın plajda da şıklığından ödün vermeyen kadınlar için tasarladığı yeşil renkli viskon elbisesi, her an Gülşen gibi şık görünmeniz için emrinize amade. Güzel şarkıcının zincir detaylarını kol yerine sırtta kullanan bu elbise, yaz aylarında yeni favori parçanız olacak. Sabahları plajda, akşamları ise topuklu sandaletler ile bir yaz partisinde kullanabileceğiniz bu elbiseye mutlaka göz atın.

Ürünü İncele

3. Sportif ruhlara özel

Son zamanlarda sahne kıyafetleriyle dillerden düşmeyen Gülşen'in yeşil zincirli elbisesine alternatif öneriler

Gülşen'in zincir detaylı yeşil elbisesi ile çok şık göründüğünü düşünüyor ancak bu stili günlük hayata nasıl uyarlayacağınızı bilmiyorsanız basic kıyafetlerden yardım alabilirsiniz. Her stile uyum sağlayan basic parçalar, günlük kombinlerin adeta kurtarıcısı.

Sokak modasının vazgeçilmez markası oodji, yeşil renkli basic elbisesini huzurlarınıza sunuyor. Minimalist tasarımı sayesinde rahatlıkla kendi stilinize uyarlayabileceğiniz bu parçayı, güzel şarkıcının elbisesi gibi zincirle güçlendirmek istiyorsanız aksesuarlardan yardım alabilirsiniz. Bu elbiseyi zincir bir kemer veya kolye ile tamamlayarak Gülşen'in stilini sportif tarzınıza uyarlayabilirsiniz.

Ürünü İncele

4. Yaratıcılığınızı durduramıyorsanız:

Son zamanlarda sahne kıyafetleriyle dillerden düşmeyen Gülşen'in yeşil zincirli elbisesine alternatif öneriler

Gülşen'in özel tasarım elbisesini çok sevdiyseniz ancak bu stile biraz kendi dokunuşlarınızı katmak istiyorsanız size bir önerimiz var! Minimal tasarımlı elbiseleri kendi zevkinize göre detaylandırarak Gülşen gibi göz kamaştırıcı görünebilirsiniz.

FUNWAVE, yeşil renkli mini elbisesi ile nereye giderseniz gidin yardımınıza koşacak bir parça sunuyor. Sade hâliyle de oldukça şık görünen bu elbiseyi Gülşen'in tarzına uyarlamak için omuz zincirleri ile kombinleyebilirsiniz. Kendi stilinizi özgürce ortaya koyacağınız bu parça ile pişti olmanıza imkân yok.

Ürünü İncele

5. Kuralları bozmaya ne dersiniz?

Son zamanlarda sahne kıyafetleriyle dillerden düşmeyen Gülşen'in yeşil zincirli elbisesine alternatif öneriler

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Moda dünyası şüphesiz en özgür evrenlerden biri. Yaratıcılığın ve ihtişamın bambaşka materyaller ile buluştuğu bu özel alanda siz de kendinizi Gülşen gibi özgürce ifade etmek istiyorsanız kuralları unutun.

Modanın özgür dünyasının peşinden giden True Face, asimetrik elbisesi ile herkesin dikkatini çekmeyi başarıyor. Gülşen'in elbisesi gibi tül kullanılarak tasarlanan bu elbisenin özgür eteği, kalıplara meydan okuyarak tüm gücünü ortaya koyuyor. Gülşen'in elbisesinden farklı olarak zincir bir kemer ile tamamlanan bu lacivert elbise, ünlü şarkıcı gibi kendi kurallarını yazanlar için.

Ürünü İncele

6. Ofisin yıldızı siz olun

Son zamanlarda sahne kıyafetleriyle dillerden düşmeyen Gülşen'in yeşil zincirli elbisesine alternatif öneriler

İç sıkan takımlarınızı bir kenara bırakarak Gülşen'in star stilini ofiste de sürdürmeye ne dersiniz? Moda anlayışı ile sahneleri sallayan Gülşen'in ilhamı, iş yerlerinin ruhsuz kıyafetlerini bambaşka bir boyuta taşıyor.

Kadın modasının yükselen yıldızı Love My Body, siyah renkli elbisesi ile ofis kombinlerinize yeni bir soluk getiriyor. Ön kısmındaki zincir detayları ve kruvaze gelen yakası ile şıklığı arşa çıkaran bu parçayı dilerseniz uzun çizmeler veya stiletto'lar ile kombinleyebilirsiniz. Ofis kombinlerinde yenilik arayanların yardımına koşacak bu elbiseyi kaçırmayın deriz.

Ürünü İncele

7. Çekiciliğin dozunu arttırın

Son zamanlarda sahne kıyafetleriyle dillerden düşmeyen Gülşen'in yeşil zincirli elbisesine alternatif öneriler

Yeşil tül elbisesi ile sahnenin tozunu arttıran Gülşen, oldukça çekici bir görünüm ortaya koyuyor. Hareketli mini eteği ve omzundaki zincirler ile vamp ve feminen bir görünüm yaratan Gülşen'in bu stilinin çekicilik dozunu arttırmaya ne dersiniz?

Antaress, koyu yeşil elbisesi ile karşınızda! Zincir süslemeleri omuz yerine sırt bölgesinde kullanarak daha çekici bir görünüm yaratan bu parça, bedeni saran formu ile iddiasını güçlendiriyor. Gümüş rengi bantlı ayakkabılar veya siyah çorap çizmelerle çok yakışacağını düşündüğümüz bu elbiseyi alışveriş listenize hemen ekleyin.

Ürünü İncele

8. Masallar diyarının romantik kraliçesi

Son zamanlarda sahne kıyafetleriyle dillerden düşmeyen Gülşen'in yeşil zincirli elbisesine alternatif öneriler

Gülşen'in ikonik elbisesi; zincir detayları ve pilili mini eteği ile asi bir tavır ortaya koysa da elbisenin tül formu ve drapeli göğüs kısmı, güzel şarkıcının masallar diyarından fırlayan bir kraliçe gibi görünmesini sağlıyor. İki farklı tarzın kusursuzca buluştuğu bu elbisenin romantik tarafını daha çok sevenlerdenseniz size harika bir haberimiz var!

Vintage unsurları milenyumlu kadınların gardıroplarına uyarlayan Lovebox, ince tül detaylı bu elbisesiyle herkesin kalbini kazanıyor. Vücudu nazikçe saran silüeti ve hareketli fırfırları ile masal kitaplarından çıkıp gelmiş gibi görünebileceğiniz bu elbiseyi dilerseniz altın zincir bir kolye ile tamamlayabilirsiniz.

Ürünü İncele

9. Saten ve zincirin flörtü

Son zamanlarda sahne kıyafetleriyle dillerden düşmeyen Gülşen'in yeşil zincirli elbisesine alternatif öneriler

Gülşen'in çok konuşulan kıyafetinin ilhamı her yeri sarıyor. Yeşilin eşsiz tonu ve zincirin benzersiz karakteri, saten elbise trendlerini de ele geçiyor. Elbise modasını baştan yazan bu ilham, her daim modaseverlerin yanında olmaya hazırlanıyor.

Ünlü ismin özgün ve iddialı tarzını yaşatmak istiyorsanız Julude markalı elbiseye mutlaka bakmalısınız. Gülşen'in elbisesine benzer tonlardaki bu model, gold zincir detaylar ile süsleniyor ve son dönemin trend kumaşı saten ile bir üst seviyeye çıkıyor. Hem günlük kombinlerinizde hem özel davetlerde kullanabileceğiniz bu parçayı kaçırmayın.

Ürünü İncele

10. İddiasını her daim sürdürmek isteyenler için

Son zamanlarda sahne kıyafetleriyle dillerden düşmeyen Gülşen'in yeşil zincirli elbisesine alternatif öneriler

Pop müziğin en sevilen isimlerinden Gülşen, bu yenilikçi ve cesur tavrını tabii ki sahne stilinde de sürdürüyor. Her kıyafeti ile sosyal medyanın gündemine düşen güzel sanatçı, giyim tarzı ile moda dünyasına ilham olmaya devam ediyor.

Sevilen marka TRENDYOLMİLLA, Gülşen'in iddialı tavrını mint yeşili elbisesine taşıyarak eşsiz bir parçayı gardıroplara sokuyor. Omuz yerine bel bölgesini süsleyen zincirler sayesinde benzersiz bir stil yaratan bu model ile özellikle yaz partilerinde göz kamaştırabilirsiniz. Dekolteli elbise ile gören herkesi kendinize hayran bırakabilirsiniz.

Ürünü İncele

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çağla Şıkel'in çok beğenilen elbisesine alternatif kombin önerileriÇağla Şıkel'in çok beğenilen elbisesine alternatif kombin önerileri
Burçları bugün neler bekliyor?Burçları bugün neler bekliyor?
Kuru saçlar için en etkili bakım kürleri Kuru saçlar için en etkili bakım kürleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İş birliği İçerikleri

Hayatı kolaylaştıran şık tasarımlı cep telefonu önerileri

Hayatı kolaylaştıran şık tasarımlı cep telefonu önerileri

Kahve sevdalılarına kullanışlı filtre kahve makineleri

Kahve sevdalılarına kullanışlı filtre kahve makineleri

Nostaljik ilkbahar trendini yakalamak isteyen moda meraklılarına ürün önerileri

Nostaljik ilkbahar trendini yakalamak isteyen moda meraklılarına ürün önerileri

Simge'nin çok sevilen yırtmaçlı sahne elbisesine 500 TL altı alternatifler

Simge'nin çok sevilen yırtmaçlı sahne elbisesine 500 TL altı alternatifler

Bu ürünlerle cildiniz ipeksi görünüme kavuşacak!

Bu ürünlerle cildiniz ipeksi görünüme kavuşacak!

Doğal bir mucize! Faydaları saymakla bitmiyor

Doğal bir mucize! Faydaları saymakla bitmiyor

Tümünü Gör
Doğal bir mucize! Faydaları saymakla bitmiyor

Doğal bir mucize! Faydaları saymakla bitmiyor

Sofistike ve şık görünüm arayanlara deri mobilya çeşitleri

Sofistike ve şık görünüm arayanlara deri mobilya çeşitleri

Evinizde kirden eser kalmayacak! Hem şarjlı hem güçlü bir süpürge arayanlara

Evinizde kirden eser kalmayacak! Hem şarjlı hem güçlü bir süpürge arayanlara

Saçlarınıza zarar vermeden şekillendiren Dyson saç şekillendirici kullananlar ve incelemesi

Saçlarınıza zarar vermeden şekillendiren Dyson saç şekillendirici kullananlar ve incelemesi

İçine girince kendinizi çok tatlı hissedeceğiniz stil ürünler

İçine girince kendinizi çok tatlı hissedeceğiniz stil ürünler

Kusursuz oyuncu mouse'u arayanlara...

Kusursuz oyuncu mouse'u arayanlara...

Tümünü Gör
Kusursuz oyuncu mouse'u arayanlara...

Kusursuz oyuncu mouse'u arayanlara...

Evde pürüzsüz cilde kavuşmak için epilasyon aletleri

Evde pürüzsüz cilde kavuşmak için epilasyon aletleri

Hem şık hem fonksiyonel laptop çantası önerileri

Hem şık hem fonksiyonel laptop çantası önerileri

Tek şarjla 5 saat boyunca kesintisiz müzik!

Tek şarjla 5 saat boyunca kesintisiz müzik!

Evini tozdan kısa sürede arındırmak isteyenlere özel Philips Marathon inceleme & yorumları

Evini tozdan kısa sürede arındırmak isteyenlere özel Philips Marathon inceleme & yorumları

Jilet gibi kıyafetler için kurtarıcı öneriler

Jilet gibi kıyafetler için kurtarıcı öneriler

Tümünü Gör

Benzer En Yeniler İçerikleri

Hayatı kolaylaştıran şık tasarımlı cep telefonu önerileri

Hayatı kolaylaştıran şık tasarımlı cep telefonu önerileri

Kahve sevdalılarına kullanışlı filtre kahve makineleri

Kahve sevdalılarına kullanışlı filtre kahve makineleri

Nostaljik ilkbahar trendini yakalamak isteyen moda meraklılarına ürün önerileri

Nostaljik ilkbahar trendini yakalamak isteyen moda meraklılarına ürün önerileri

Simge'nin çok sevilen yırtmaçlı sahne elbisesine 500 TL altı alternatifler

Simge'nin çok sevilen yırtmaçlı sahne elbisesine 500 TL altı alternatifler

Bu ürünlerle cildiniz ipeksi görünüme kavuşacak!

Bu ürünlerle cildiniz ipeksi görünüme kavuşacak!

Doğal bir mucize! Faydaları saymakla bitmiyor

Doğal bir mucize! Faydaları saymakla bitmiyor

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Çağla Şıkel'in çok konuşulan transparan elbisesine 500 TL altı alternatif kombin önerileri

Çağla Şıkel'in çok beğenilen elbisesine alternatif kombin önerileri

Güneşin zararlı ışınlarına karşı cildinizi koruyan Avene güneş kremi incelemesi & kullananlar

Güneşin zararlı ışınlarına karşı cildinizi koruyan güneş kremleri

Amazon'dan akşam şıklığı için 300 TL altı elbise önerileri

Özel günlerin kurtarıcısı olacak 300 TL altı elbise önerileri

Kalıcı ojede enfeksiyon tehlikesi

Kalıcı ojede enfeksiyon tehlikesi

Nemlendirici etkisini uzun süre hissedebileceğiniz Cerave nemlendirici krem yorumları

Cildinizi pamuk gibi hissettirecek ürün önerileri

Aslışah Alkoçlar'ın sonbahar ve kış stillerini sevenlere kombin önerileri

Aslışah Alkoçlar'ın stilini sevenlere kombin önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.