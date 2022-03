Son zamanlarda sahne kıyafetleriyle dillerden düşmeyen Gülşen'in yeşil zincirli elbisesine alternatif öneriler

Yatcaz Kalkcaz Ordayım, Bangır Bangır ve Yurtta Aşk Cihanda Aşk gibi hit şarkıları ile çok sevilen Gülşen; şüphesiz Türkçe popun en değerli isimlerinden biri. Her albümü ile müzik listelerini altüst eden kraliçe, müzikte olduğu kadar modada da yetenekli. Hem günlük kombinlerinde hem kırmızı halı seçimlerinde stilini konuşturan popüler şarkıcı, özellikle sahne kıyafetleri ile tüm dünyayı büyülüyor. Her sahne şovunda kendine has ve iddialı stilini yaratıcı tasarımlarla yansıtan Gülşen'in en çok konuşulan kıyafetlerinden biri de yeşil renkli ve zincirli elbisesiydi. Siz de bu görünümü çok beğendiyseniz yalnızca tek tıkla Gülşen gibi şık bir stile ulaşabilirsiniz!

1. Mint yeşilinin asaleti

Gülşen'in zincirli elbisesinin bu kadar beğenilmesinin tek nedeni tabii ki uçuşan tülleri ve havalı zincirleri değil. Maviye göz kırpan sıcacık mint yeşili elbisesiyle göz dolduran başarılı şarkıcı, sahnede adeta bir prenses gibi boy gösteriyor.

Siz de Gülşen'in mint yeşili elbisesinin yarattığı şık görünümün büyüsünü kendi stilinizde de yaratmak istiyorsanız Modkofoni'nin bu elbisesi tam size göre! Gülşen'in elbisesinin havadar etkisini fırfırları ile sürdüren bu parça, incecik zinciri ve gösterişli taşlarıyla da çok şık görünüyor. Siz de modası asla geçmeyecek bu parçayla hayranlık dolu bakışların odağı olabilirsiniz.

2. Bohem bir dokunuş

Belki Gülşen gibi binlerce kişinin izleyicisi olduğu büyük sahne şovlarının yıldızı olmayabilirsiniz ancak kıyafetleriniz ile her ortamda siz de kendinizi bir yıldız gibi hissedebilirsiniz.

TRENDYOLMİLLA'nın plajda da şıklığından ödün vermeyen kadınlar için tasarladığı yeşil renkli viskon elbisesi, her an Gülşen gibi şık görünmeniz için emrinize amade. Güzel şarkıcının zincir detaylarını kol yerine sırtta kullanan bu elbise, yaz aylarında yeni favori parçanız olacak. Sabahları plajda, akşamları ise topuklu sandaletler ile bir yaz partisinde kullanabileceğiniz bu elbiseye mutlaka göz atın.

3. Sportif ruhlara özel

Gülşen'in zincir detaylı yeşil elbisesi ile çok şık göründüğünü düşünüyor ancak bu stili günlük hayata nasıl uyarlayacağınızı bilmiyorsanız basic kıyafetlerden yardım alabilirsiniz. Her stile uyum sağlayan basic parçalar, günlük kombinlerin adeta kurtarıcısı.

Sokak modasının vazgeçilmez markası oodji, yeşil renkli basic elbisesini huzurlarınıza sunuyor. Minimalist tasarımı sayesinde rahatlıkla kendi stilinize uyarlayabileceğiniz bu parçayı, güzel şarkıcının elbisesi gibi zincirle güçlendirmek istiyorsanız aksesuarlardan yardım alabilirsiniz. Bu elbiseyi zincir bir kemer veya kolye ile tamamlayarak Gülşen'in stilini sportif tarzınıza uyarlayabilirsiniz.

4. Yaratıcılığınızı durduramıyorsanız:

Gülşen'in özel tasarım elbisesini çok sevdiyseniz ancak bu stile biraz kendi dokunuşlarınızı katmak istiyorsanız size bir önerimiz var! Minimal tasarımlı elbiseleri kendi zevkinize göre detaylandırarak Gülşen gibi göz kamaştırıcı görünebilirsiniz.

FUNWAVE, yeşil renkli mini elbisesi ile nereye giderseniz gidin yardımınıza koşacak bir parça sunuyor. Sade hâliyle de oldukça şık görünen bu elbiseyi Gülşen'in tarzına uyarlamak için omuz zincirleri ile kombinleyebilirsiniz. Kendi stilinizi özgürce ortaya koyacağınız bu parça ile pişti olmanıza imkân yok.

5. Kuralları bozmaya ne dersiniz?

Moda dünyası şüphesiz en özgür evrenlerden biri. Yaratıcılığın ve ihtişamın bambaşka materyaller ile buluştuğu bu özel alanda siz de kendinizi Gülşen gibi özgürce ifade etmek istiyorsanız kuralları unutun.

Modanın özgür dünyasının peşinden giden True Face, asimetrik elbisesi ile herkesin dikkatini çekmeyi başarıyor. Gülşen'in elbisesi gibi tül kullanılarak tasarlanan bu elbisenin özgür eteği, kalıplara meydan okuyarak tüm gücünü ortaya koyuyor. Gülşen'in elbisesinden farklı olarak zincir bir kemer ile tamamlanan bu lacivert elbise, ünlü şarkıcı gibi kendi kurallarını yazanlar için.

6. Ofisin yıldızı siz olun

İç sıkan takımlarınızı bir kenara bırakarak Gülşen'in star stilini ofiste de sürdürmeye ne dersiniz? Moda anlayışı ile sahneleri sallayan Gülşen'in ilhamı, iş yerlerinin ruhsuz kıyafetlerini bambaşka bir boyuta taşıyor.

Kadın modasının yükselen yıldızı Love My Body, siyah renkli elbisesi ile ofis kombinlerinize yeni bir soluk getiriyor. Ön kısmındaki zincir detayları ve kruvaze gelen yakası ile şıklığı arşa çıkaran bu parçayı dilerseniz uzun çizmeler veya stiletto'lar ile kombinleyebilirsiniz. Ofis kombinlerinde yenilik arayanların yardımına koşacak bu elbiseyi kaçırmayın deriz.

7. Çekiciliğin dozunu arttırın

Yeşil tül elbisesi ile sahnenin tozunu arttıran Gülşen, oldukça çekici bir görünüm ortaya koyuyor. Hareketli mini eteği ve omzundaki zincirler ile vamp ve feminen bir görünüm yaratan Gülşen'in bu stilinin çekicilik dozunu arttırmaya ne dersiniz?

Antaress, koyu yeşil elbisesi ile karşınızda! Zincir süslemeleri omuz yerine sırt bölgesinde kullanarak daha çekici bir görünüm yaratan bu parça, bedeni saran formu ile iddiasını güçlendiriyor. Gümüş rengi bantlı ayakkabılar veya siyah çorap çizmelerle çok yakışacağını düşündüğümüz bu elbiseyi alışveriş listenize hemen ekleyin.

8. Masallar diyarının romantik kraliçesi

Gülşen'in ikonik elbisesi; zincir detayları ve pilili mini eteği ile asi bir tavır ortaya koysa da elbisenin tül formu ve drapeli göğüs kısmı, güzel şarkıcının masallar diyarından fırlayan bir kraliçe gibi görünmesini sağlıyor. İki farklı tarzın kusursuzca buluştuğu bu elbisenin romantik tarafını daha çok sevenlerdenseniz size harika bir haberimiz var!

Vintage unsurları milenyumlu kadınların gardıroplarına uyarlayan Lovebox, ince tül detaylı bu elbisesiyle herkesin kalbini kazanıyor. Vücudu nazikçe saran silüeti ve hareketli fırfırları ile masal kitaplarından çıkıp gelmiş gibi görünebileceğiniz bu elbiseyi dilerseniz altın zincir bir kolye ile tamamlayabilirsiniz.

9. Saten ve zincirin flörtü

Gülşen'in çok konuşulan kıyafetinin ilhamı her yeri sarıyor. Yeşilin eşsiz tonu ve zincirin benzersiz karakteri, saten elbise trendlerini de ele geçiyor. Elbise modasını baştan yazan bu ilham, her daim modaseverlerin yanında olmaya hazırlanıyor.

Ünlü ismin özgün ve iddialı tarzını yaşatmak istiyorsanız Julude markalı elbiseye mutlaka bakmalısınız. Gülşen'in elbisesine benzer tonlardaki bu model, gold zincir detaylar ile süsleniyor ve son dönemin trend kumaşı saten ile bir üst seviyeye çıkıyor. Hem günlük kombinlerinizde hem özel davetlerde kullanabileceğiniz bu parçayı kaçırmayın.

10. İddiasını her daim sürdürmek isteyenler için

Pop müziğin en sevilen isimlerinden Gülşen, bu yenilikçi ve cesur tavrını tabii ki sahne stilinde de sürdürüyor. Her kıyafeti ile sosyal medyanın gündemine düşen güzel sanatçı, giyim tarzı ile moda dünyasına ilham olmaya devam ediyor.

Sevilen marka TRENDYOLMİLLA, Gülşen'in iddialı tavrını mint yeşili elbisesine taşıyarak eşsiz bir parçayı gardıroplara sokuyor. Omuz yerine bel bölgesini süsleyen zincirler sayesinde benzersiz bir stil yaratan bu model ile özellikle yaz partilerinde göz kamaştırabilirsiniz. Dekolteli elbise ile gören herkesi kendinize hayran bırakabilirsiniz.