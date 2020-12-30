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Son zamanların trend modası: Oversize giyim ne demektir? Oversize giyim nasıl olmalıdır?

Perihan Gövel Perihan Gövel 30.12.2020 10:04 | Son Güncelleme:
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Son zamanların trend modası: Oversize giyim ne demektir? Oversize giyim nasıl olmalıdır?

Son zamanların en trend modası olan oversize giyim erkek ve kadınlarda rahat bir görünüm sağlıyor. Günümüzde birçok kişi tarafından tercih edilen bu giyim tarzı, salaş ve modern görünümü ile dikkat çekiyor.

Oversize giyim, çok fazla kişi tarafından büyük bir beğeniyle tercih ediliyor. Son zamanların gözdesi olup rahat bir şıklık sağlayan, bu giyim tarzında kişinin vücut tipine uygun parçalar seçmesi öneriliyor. Oversize giyim ne demektir? Oversize giyim tarzı nasıl olmalıdır? Merak ettiklerinizi haberimizin devamında bulabilirsiniz…

Oversize Giyim Ne Demektir?

Oversize İngilizceden çevrilmiş bir kelime olup ‘büyük beden’ anlamına gelmektedir. Günümüzde kullanımı oldukça yaygınlaşan bu giyim tarzı; salaş, rahat ve olması gerekenden birkaç beden büyük parçalarla oluşturulan stile denmektedir. Büyük beden diye ifade edilen aslında kişinin kendi vücut tipine uygun ancak daha salaş ve rahat bir görünüm kazanmasıdır. Moda dünyasında oversize terimi oldukça sık kullanılmaktadır. Oversize kıyafet tercih edilirken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Bunlardan biri kişinin kendi ölçülerine yakın büyüklükteki beden ölçüsünü tercih etmesidir. Kendi bedeninin iki beden büyüğünün tercih edilmesi güzel bir oversize görünüm sağlayacaktır. İkinci olarak da göz önünde bulundurulması gereken detaylardır. Detaylar üzerinde fazla karışıklık olmamasına dikkat etmek gerekir. Ayrıntılar ne kadar az ve soft olursa görünüm o kadar etkileyici olacaktır.

Oversize giyim kadınlarda daha dikkatli seçilmelidir. Göz ile seçilen parçalar bazen vücut tipine uyum sağlamamakta olup kocaman parçalar içinde şekilsiz bir görünüm oluşabilir. Bu durum hem kişi için hem de çevre için rahatsız edici olabilir.

Oversize Giyimde Dikkat Edilmesi Gerekenler

· Kumaş türü
· Vücut tipi
· Kumaş üzerindeki desen ve karmaşıklık
· Çok büyük beden kıyafetler
· Gevşemiş ve şekilsiz parçalar

Oversize Kumaş Nasıl Olur?

Oversize kumaş, üzerinizde rahat ve salaş duran tüm kıyafet türlerini kapsamaktadır. Ancak burada bir duruma dikkat edilmesi gerekir. Dar bir kot ya da bir mini etek üzerine salaş bir bluz tercih edilebilir. Ancak bunu yerine çok kalın kumaşlar tercih etmek sizi olduğundan farklı ve fazla büyük gösterecektir.
Oversize Kombinler Nasıl Olmalıdır?

Oversize giyim, kilolu kadınlarda oranla zayıf kadınlara daha fazla yakışır. Çünkü onlar vücut bölgelerini saklamak istemezler. Ancak kilolu olan kadın ve erkekler de belli tavsiyeler ile oversize giyimde güzel bir görünüm sağlayabilir. Bazı oversize giyim tavsiyelerini ise şöyle sıralayabiliriz:

· Oversize kıyafet tercih edilirken kıyafetin rengine dikkat edilmesi gerekir. Karışık renkler ile kombin yapmak sizi basit ve kötü gösterecektir. Tek renk oversize modeller tercih edilmelidir.
· Oversize kazak ve hırkaları genellikle dar paça kot ve dar eteklerle kombinlenebilir.
· Oversize giyimde kıyafetleri doğru birleştirmek çok önemlidir. Aksi takdirde kiloları saklayabilecekken, tam tersi bir görünüm oluşabilir.
· Alt ve üst olarak oversize tercih edilmemelidir. Bu durumda hem rahatsız edici olur hem de çok kilolu bir izlenim oluşur.
· Oversize parçaları kemerle tamamlayarak feminen bir görünüm elde edilebilir. Kazak ya da gömleklerin üst kısmına kemer takarak farklı bir tarz oluşturulabilir.
· Kış aylarında oversize kazağın altına gömlek giyerek hem spor şıklık ve rahat bir tarz elde edilebilir.

Erkekler ve Kadınlarda Oversize Giyim İçin Beden Tablosu

Oversize giyim ölçüleri alınırken ilk dikkat edilmesi gereken alınan ölçülerin doğru olmasıdır. Ölçülerin doğru alınması için aşağıda bazı bilgiler verilmiştir. Oversize giyimde erkekler ve kadınlar arasındaki beden ölçüler farklılık göstermektedir. Beden tablosu aşağıdaki gibidir;

Erkekler için;

1. Göğüs ölçüsü
Göğüs çevresinin en dışta kalan kısmından başlayarak ölçülür.
2. Bel genişliği
Erkekler de kemer kısmından tutarak ölçüm yapılır.
3. Bacak uzunluğu
Belden kalçaya ve ayak tabanına kadar olan bacak uzunluğunun ölçüsü daima bel kısmı dikkate alınmadan pantolon paçasına kadar verilir.

Beden ölçüsü
Göğüs ölçüsü
Bel genişliği
Bacak uzunluğu

  • 44 (S)
  • 46
  • 86-89 cm
  • 90-93 cm
  • 74-77 cm
  • 78-81 cm
  • 99-102 cm
  • 101-104 cm
  • 48 (M)
  • 50
  • 94-97 cm
  • 98-101 cm
  • 82-85 cm
  • 86-89 cm
  • 103-106 cm
  • 105-108 cm
  • 52 (L)
  • 54
  • 102-105 cm
  • 106-109 cm
  • 90-94 cm
  • 95-99 cm
  • 107-109 cm
  • 108-110 cm
  • 56 (XL)
  • 58
  • 110-113 cm
  • 114-117 cm
  • 100-104 cm
  • 105-109 cm
  • 109-112 cm
  • 111-114 cm
  • 60 (XXL)
  • 62
  • 118-121 cm
  • 122-125 cm
  • 110-115 cm
  • 116-121 cm
  • 113-116 cm
  • 115-118 cm

Kadınlar İçin;

1. Göğüs çevresi
Vücut etrafında yatay olarak göğsün en yüksek bölgesinden alınır.
2. Bel ve karın çevresi
Bel etrafında yatay olarak bağlanmadan alınır.
3. Kalça çevresi
Kalçaların en yüksek bölgesinin yatay çevresinden alınır.

Kıyafet bedeni

Göğüs çevresi (cm)
Bel çevresi (cm)
Kalça çevresi (cm)

  • 32 (XS)
  • 34
  • 74-77
  • 78-81
  • 61-63
  • 64-66
  • 84-87
  • 88-91
  • 36 (S)
  • 38
  • 82-85
  • 86-89
  • 67-70
  • 71-74
  • 92-95
  • 96-98
  • 40 (M)
  • 42
  • 90-93
  • 94-97
  • 75-78
  • 79-82
  • 99-101
  • 102-104
  • 44 (L)
  • 46
  • 98-102
  • 103-107
  • 83-87
  • 88-93
  • 105-108
  • 109-112
  • 48 (XL)
  • 50
  • 108-113
  • 114-119
  • 94-99
  • 100-106
  • 113-116
  • 117-121
  • 52 (XXL)
  • 54
  • 120-125
  • 126-131
  • 107-112
  • 113-119
  • 122-126
  • 127-132

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