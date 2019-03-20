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Sonat Emre'ye babasından yarı uyumlu ilik nakli yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 12:54 | Son Güncelleme

ANTALYA'da 10 yaşından beri tedavi gören Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL) hastası Sonat Emre Özcan (14) için uygun ilik bulunamayınca, babası Onur Özcan'dan yarı uyumlu nakil gerçekleştirildi.

Sonat Emre'ye babasından yarı uyumlu ilik nakli yapıldı

Yılmaz KILIÇKAYA/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da 10 yaşından beri tedavi gören Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL) hastası Sonat Emre Özcan (14) için uygun ilik bulunamayınca, babası Onur Özcan'dan yarı uyumlu nakil gerçekleştirildi.
Antalya'da, 4 yıl önce baş dönmesi ve ağrı şikayetiyle ailesinin hastaneye götürdüğü 7'nci sınıf öğrencisi Sonat Emre Özcan'a, ALL teşhisi konuldu. İlaç tedavisi görmeye başlayan Sonat Emre'nin sağlığına kavuşması için ilik nakli olması gerektiği belirtildi. Yakın çevresinde uygun ilik bulunamayınca ailesi, Sonat Emre için donör arayışına girdi. Medical Park Antalya Hastanesi'nde tedavisi süren Sonat Emre için kampanya başlatıldı. Türkiye genelinde binlerce kişinin destek verdiği kampanyalardan sonuç alınamadı.
BABADAN NAKİL YAPILDI
Doktorlar, uygun ilik bulunamayınca haploidentik (yarı uyumlu) nakil kararı aldı. Doktorlar, baba Onur Özcan'dan nakli gerçekleştirdi. Prof. Dr. Akif Yeşilipek, Çocuk Hematolojisi Uzmanı Doç. Dr. Vedat Uygun ve ekibi tarafından 13 Mart'ta yapılan nakil başarıyla tamamlandı. İlik uyum sağlamazsa bu kez anne Sinem Güney Kuru'dan yarı uyumlu nakil işlemi gerçekleştirilecek.
SÜREÇ İŞLİYOR
Prof. Dr. Akif Yeşilipek, nakil işleminin başarıyla tamamlandığını, hastanın tedavi sürecinin devam ettiğini kaydetti. Sonat Emre'yi yakından takip ettiklerini vurgulayan Prof. Dr. Yeşilipek, bu sürecin yaklaşık bir ay süreceğini, bu süre sonunda naklin sonucuna ilişkin açıklama yapacaklarını kaydetti.
KAN VE TROMBOSİT BAĞIŞI
Sonat Emre Özcan'ın müzik öğretmeni annesi Sinem Güney Kuru, oğlu için halen yüzde 100 uyumlu ilik arayışının sürdüğünü söyledi. Kuru, “Babadan yüzde 50 uyumlu ilik nakli yapıldı. Yaklaşık bir ay iliğin çalışıp çalışmadığı anlaşılacak. Eğer babadan alınan ilik çalışmazsa bu kez benden ilik alınacak. Ancak ben her şeye rağmen oğlum için yüzde 100 uyumlu ilik aramaya devam ediyorum" dedi.
Oğlu için sürecin halen devam ettiğini anlatan Sinem Güney Kuru, "Trombosit ve kan ihtiyacımız oluyor. Vatandaşlarımızdan kan ve trombosit bağışında bulunmalarını istiyoruz" dedi.
Sinem Güney Kuru, ilik bağışı için de çağrıda bulundu.

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Sonat Emre'ye babasından yarı uyumlu ilik nakli yapıldıSonat Emre'ye babasından yarı uyumlu ilik nakli yapıldı

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