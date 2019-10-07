Sonbahar estetik trendleri hakkında bilmeniz gerekenler

Uzm. Dr. Nidal Baraş, sonbahar mevsiminin en popüler estetik uygulamalarını bizler için anlattı. Sonbahar mevsimi estetik operasyonların avantajlı ayları olarak kabul edilir. Hem ameliyatsız estetik uygulamaların önemli bir kısmında hem de estetik ameliyatların büyük bir çoğunluğunda uygulama sonrasında güneşe çıkmamak gerekir. Sonbahar aylarındaki bulutlu günler, estetik işlemlerden sonra iyileşme sürecinin daha kolay ve konforlu olduğu zamanlardır.
KÖK HÜCRE TERAPİSİ
Kök hücre, basit tabirle hücrelerin atası diyebileceğimiz kök hücreler, vücutta diğer hücrelere dönüşebilme, farklılaşma yeteneği olan hücrelerdir. Vücutta yaralanma, travma veya herhangi bir organ fonksiyon bozukluğu olması durumunda uyarılan kök hücreler hemen çoğalarak o bölgeye yönelir ve iyileşetirici-yenileyici etkilerini göstermek üzere dönüşürler.
NASIL ELDE EDİLİR?
Yağ doku çok iyi ve zengin bir kök hücre rezervi barındırır. Lokal anestezi altında kolaylıkla gövdeden liposuction yöntemi ile az miktarda yağ alınıp özel işlemlerden geçirilerek kök hücrelerine ayrıştırılırlar. Elde edilen kök hücreden zengin yağ doku istenilen alana enjekte edilip etkisini gösterir.
UYGULAMASI NASIL YAPILIR?
Lokal anestezi veya sedayon altında lokal olarak bir bölgeden az miktarda alınacak yağla yapılabileceği gibi, vücut şekillendirme için yapılan liposuction ameliyatlarında alınan fazla miktar yağlardan işlemden geçirilerek kök hücreden zendin yağ doku elde edilebilir. Yağ dolgusu yapılmak istenen alana enjekte edilir. İşlem totalde yaklaşık 1-1,5 saat süre alır.
ETKİSİNİ NASIL GÖSTERİR?
Kök hücre ile zenginleştirilerek yapılan yağ dolgularında tutma oranı yükselir ve daha kalıcı etkiler beklenir. Kök hücre etkisi ile ciltte yenilenme ve onarım süreci başlatılmış olur.
KALICI MIDIR?
Kalıcı etkileri elbete var ancak yaşlanma süreci devam ettiği için
birkaç sene sonrasında ihtiyacın tekrar ortaya çıkması durumunda tekrar edilebilir.
SOMON DNA AŞISI NEDİR?
Somon balığından elde edilen DNA'nın yapıtaşı olan aminoasit yapıdaki polinükleotidlerden oluşan yeni, güvenli ve etkinliği ispat edilmiş bir tedavi çeşididir. Bu polinükleotidler tamamen doğal yapıda olup hücresel düzeyde canlılığın, yenilenmenin anahtarı olan DNA'mızın içeriğini oluşturular. Somon DNA aşısı bu polinükleotidlerin hyaluronik asit ile zenginleştirildiği bir tür cilt yenileme aşısıdır. Bir tür mezoterapi çeşididir.
CİLT ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ NELERDİR?
İlerleyen yıllarla birlikte cildimiz yapısındaki nemi, kollajen içeriğini ve kalitesini eş zamanlı olarak kaybeder.
Bu doku hasarının etkilerini birkaç şekilde izleriz;
- Cildin pürüzsüz dokusunu kaybetmesi
- Leke gelişimi, gözeneklerde büyüme ve sayıca artış
- Renk tonu eşitsizlikleri
- Elastikiyet kaybı, ciltte gevşeklik ve sarkma
Tüm bu etkileri geriye götürmek için hücrelerin ihtiyaç duyduğu şey nem ve hücresel düzeyde yenilenmenin aktive olmasıdır. Somon DNA aşısı ihtiyaç duyduğumuz nemi hyaluronik asit ile cilt altına yedirirken, hücresel yenilenmeyi polinükleotidlerin etkisi ile DNA'mızı uyarak yapar.
Gözle görülür etkileri;
- Daha pürüzsüz bir cilt
- Renk tonu eşitliği
- Daha gergin ve sıkılaşmış cilt görüntüsü
- Artmış neme bağlı canlı ve parlak bir görünüm
İŞLEM NASIL UYGULANIR?
Çok ince uçlu iğnelerle cilt altı tabakaya enjeksiyon yöntemiyle uygulama yapılır.
KAÇ SEANS UYGULAMA GEREKİR?
15 gün aralıklarla 4 seans uygulanabilir.
SOMON DNA AŞISI EN SIK HANGİ BÖLGELERE UYGULANIR?
Tüm yüz, boyun, dekolte en sık uygulanım alanlarıdır. Göz çevresinde etkinliği çok yüksektir. Saçlı deride de saç dökülmesini azaltmak için kullanılır.
Uzm. Dr. Nidal Baraş
Güzellik ve Medikal Estetik
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