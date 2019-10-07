Sonbahar estetik trendleri hakkında bilmeniz gerekenler

Uzm. Dr. Nidal Baraş, sonbahar mevsiminin en popüler estetik uygulamalarını bizler için anlattı. Sonbahar mevsimi estetik operasyonların avantajlı ayları olarak kabul edilir. Hem ameliyatsız estetik uygulamaların önemli bir kısmında hem de estetik ameliyatların büyük bir çoğunluğunda uygulama sonrasında güneşe çıkmamak gerekir. Sonbahar aylarındaki bulutlu günler, estetik işlemlerden sonra iyileşme sürecinin daha kolay ve konforlu olduğu zamanlardır.

KÖK HÜCRE TERAPİSİ

Kök hücre, basit tabirle hücrelerin atası diyebileceğimiz kök hücreler, vücutta diğer hücrelere dönüşebilme, farklılaşma yeteneği olan hücrelerdir. Vücutta yaralanma, travma veya herhangi bir organ fonksiyon bozukluğu olması durumunda uyarılan kök hücreler hemen çoğalarak o bölgeye yönelir ve iyileşetirici-yenileyici etkilerini göstermek üzere dönüşürler.

NASIL ELDE EDİLİR?

Yağ doku çok iyi ve zengin bir kök hücre rezervi barındırır. Lokal anestezi altında kolaylıkla gövdeden liposuction yöntemi ile az miktarda yağ alınıp özel işlemlerden geçirilerek kök hücrelerine ayrıştırılırlar. Elde edilen kök hücreden zengin yağ doku istenilen alana enjekte edilip etkisini gösterir.