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Sonbahar hastalık mevsimi olmasın

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
SAĞLIK HABERLERİ  | 09.09.2019 12:55 | Son Güncelleme

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Salih Bilgin, sonbaharda belli nedenlerle ortaya çıkabilecek yaygın hastalıklar konusunda, “Havaların soğuması, okulların açılması ve toplu taşıma araçları gibi kapalı mekanlarda geçirilen zamanın uzaması gibi nedenler mikrobik enfeksiyonların, özellikle nezle grip gibi hastalıkların bulaşma ve görülme sıklığını giderek artırabilir” dedi.

Sonbahar hastalık mevsimi olmasın

Medicana International Samsun Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Salih Bilgin, insan vücudunun ısı değişimleri ve yeni koşullara uyum sağlaması için 2 ile 4 hafta arası bir süreye ihtiyacı olduğuna dikkat çekti. Bilgin, “Bu da sadece yumuşak mevsim geçişleriyle mümkündür. Ancak günümüzde küresel ısınma nedeniyle bu durum gerçekleşememektedir. Havaların aniden ısınıp soğuması ile ortaya çıkan kısa süreli ısı değişimleri, vücudun adaptasyonunu da zorlaştırmaktadır. Bu durum, vücudun strese girip savunma sisteminin zayıflamasına neden olmaktadır. Hem kolay bulaşması hem de vücudun hassaslaşması özellikle sonbahar-kış döneminde görülen gribal salgınlara yakalamayı da kolaylaştırmaktadır. Bu durum kronik rahatsızlıkları olan hastalarda daha sık görülmektedir” diye konuştu.

YAŞAM DÜZENİNİZİ DEĞİŞTİRİN

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Bilgin, sonbahar hastalıklarından korunma konusunda, “Özellikle el temizliğine özen gösterin. Ellerinizi kurallara uygun bir şekilde yıkayın, burnumuza ve gözümüze temas ettirmemeye özen gösterin. Kapalı mekanlardan, havalandırması iyi olmayan yerlerden mümkün olduğunca uzak durun. Mevsime uygun giyinmeye özen gösterin. Ne çok ince ne de çok kalın kıyafetler tercih edin. Ortam ısısını normal zamanda 25, uyku sırasında 22 derece tutmaya özen gösterin. Artan grip salgınlarında; hastalarla yakın temastan kaçının, aynı ortamda kalmamaya dikkat edin. Her yıl düzenli olarak ekim- kasım aylarında grip aşısı yaptırın.

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Şeker, böbrek, akciğer hastaları gibi bağışıklığı zayıflamış kişiler doktor kontrolünde zatürre aşısı da yapılmalıdır. Özellikle ofislerde ve okullarda; kalem, kitap, bilgisayar, bardak gibi özel eşyaları ortak kullanmamaya dikkat edin. Mendilleri tek kullanımlık olarak tüketin ve tekrar tekrar kullanmayın. Beslenme ve uyku düzenine özen gösterin. Doğru ve dengeli beslenin. Özellikle C vitamininden zengin meyve ve sebzeleri tüketmeye özen gösterin. Ne çok sıcak ne de çok soğuk olmak kaydıyla sıvı tüketiminizi artırın” şeklinde önerilerde bulundu.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
grip aşısı sonbahar hastalık

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