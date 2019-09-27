Sonbahar’da spor aktiviteleri

Akmerkez Üçgen Teras, fonksiyonel antrenman etkinliklerine devam ettiğini duyurdu.

Akmerkez, sonbaharda enerjisini yükseltmek isteyen misafirleri için Adidas Runners koçları ile Üçgen Teras’ta fonksiyonel antrenman programı düzenlemeye devam ettiğini duyurdu. Yapılan bilgilendirmede; güzel havaların son bulmasıyla birlikte tatil etkisinden çıkmak isteyen ziyaretçiler, hazırlanan fonksiyonel antrenman programı ile sağlıklı yaşama dönüş yapacaklar.

Kontejanın sınırlı olduğu etkinlik, 28 Eylül Cumartesi günü başlayacak.

