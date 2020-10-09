Sonbaharın cennet köşesi Nemrut Gölü renkleriyle büyülüyor!

Doğal güzellikleriyle kente gelen yerli ve yabancı turistlerin ilk durağı olan 2 bin 250 rakımdaki Nemrut Krater Gölü, bünyesindeki sıcak ve soğuk gölleri, buz mağarası, buhar bacası, kuş türleri, biyoçeşitliliği, boz ayıları ve her mevsimde yansıttığı farklı güzelliklerle insanları kendine hayran bırakıyor.

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan ve "yeryüzü cenneti" olarak adlandırılan Nemrut, bugünlerde de sakinliğin ve doğanın tadını çıkarmak isteyenlerin akınına uğruyor.

Sonbaharın tüm renklerinin bir arada görülebildiği Nemrut'a gelen ziyaretçiler, tabloları aratmayan eşsiz manzarayı çektikleri fotoğraflarla ölümsüzleştiriyor.

'EŞSİZ BİR GÜZELLİK'

Mersin'den Nemrut Krater Gölüne gelen plastik cerrahi uzmanı Vasfi Çelik, AA muhabirine, bölgeye ilk kez geldiğini ve karşılaştığı manzaraya hayran kaldığını söyledi.

Daha önce çok gelmek istediklerini ancak fırsat bulamadıklarını anlatan Çelik, "Bugün fırsat bulup geldik. Güzel bir yer. Ağaçlarda her rengin farklı tonlarını görebiliyoruz. Gölün rengi de çok güzel. Gezip görülmesi gereken bir yer." dedi.