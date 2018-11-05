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Sonbaharın en güzel yaşandığı yere ziyaretçi akını

YAŞAM HABERLERİ  | 05.11.2018 10:57 | Son Güncelleme

Bolu'da, sonbaharın tüm renklerini barındıran doğa harikası Yedigöller Milli Parkı'nda, hafta sonunda ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. Yedigöller'in içindeki park alanları tamamen dolarken, girişte uzun araç kuyrukları oluştu. Drone ile havadan görüntülenen Yedigöller'de seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıktı.

Nazlıgöl, Seringöl, Deringöl, Sazlıgöl, Küçükgöl, İncegöl ve Büyükgöl'den oluşan Yedigöller, sonbaharla birlikte ayrı bir güzelliğe büründü.

Yedigöller'e ziyaretçi akını

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Yeşil ve sarının tüm tonlarını içinde barındıran milli parkta renk cümbüşü oluştu.
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Bolu kent merkezine 44 kilometre uzaklıktaki Yedigöller ziyaretçi akınına uğradı.
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Milli parka gelenler, girişte uzun araç kuyrukları oluşturdu.
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Girişteki görevliler, sürücüleri yönlendirmeye çalışırken milli parkın içindeki park alanları tamamen doldu.
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Sürücüler, araçlarını yürüyüş yollarına ve girişteki yolun kenarına park etti.
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Aracını park edip milli parka girmeyi başaran ziyaretçiler, eşsiz manzaranın ve doğanın keyfini çıkardı.
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Zaman zaman göl kenarındaki iskele ve ahşap yürüyüş yollarında da kuyruk oluştu.
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Bursa Yedigöller Yedigöller Milli Parkı

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