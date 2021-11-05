Sonbaharın yıldızı siz olun! Tarçın ve bakır renkleri stilinize yansıtmanın yolları

Sonbahar aylarının en çok tercih edilen renklerinden tarçın-bakır tonları her mevsimde favori ancak sonbaharda birer tabloya dönüşen doğaya daha bir yakışıyor sanki. Siz de bu sezon doğadan uzaklaşmamak ve tarzınızdan ödün vermemek istiyorsanız, hazırladığımız makyaj ve kombin önerilerine birlikte göz atalım.

BAKIR TONLARDA GÖZ MAKYAJI

Öncelikle sıvı fondöten yardımıyla yüzünüzü matlaştırın. Göz altlarınız için ışıltılı bir kapatıcı tercih edebilirsiniz.

Kaş kalemi yardımıyla kaşlarınızı belirginleştirin. Kaş farı da kullanabilirsiniz.

Sıra en eğlenceli kısımda! Bakır tonlarda bir far paleti yardımıyla mat kızıl ve bakır-turuncu tonlarıyla geçişli bir göz makyajı yapın. Alt kirpik diplerine de hafif bir mat kızıl uygulaması yapabilirsiniz.

Göz makyajınızı maskarayla tamamlayın. Toprak tonlarda mat bir rujla kombin yapabilirsiniz.

TARÇIN TONLARDA MAKYAJ

İster gece ister gündüz, tarçın tonları makyaj için harika bir seçenek.

Tarçın tonları sade tonlar olduğu için makyaj yaparken gözleri belirginleştirmek önemli.

Cildinizi sıvı fondöten yardımıyla matlaştırdıktan sonra tarçın ve kahve tonlarda bir göz paletiyle göz kapaklarınıza geçişli bir far uygulaması yapabilirsiniz.

Gece kullanımı için ışıltılı bir farla makyajınızı destekleyebilirsiniz.

Eyeliner kullanmaktan kaçınmayın! İnce bir eyeliner çizgisiyle gözlerinizi belirginleştirin.

Kirpik diplerine koyu renk far ile uygulama yapabilirsiniz.

Hacim veren bir maskara ile göz makyajınızı tamamlayın.

TARÇIN TONLARIYLA KOMBİN ÖNERİLERİ