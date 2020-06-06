Sonuçları harika! Evde hazırlayacağınız doğal halı temizleme karışımıyla...

Marketten alacağınız, çeşitli kimyasallar içeren halı temizleyicileri yerine kendi doğal halı temizleyicinizi yapma fikri kulağınıza nasıl geliyor? Hazır temizleyiciler kimi zaman halılara, kanepelere, hatta perdelere bile zarar verebilir veya renklerini değiştirebilir. Doğal, ev yapımı halı temizleyicilerle halılarınızdaki lekelerden ve üzerine sinen kötü kokulardan kurtulabilirsiniz.

1. SİRKE İLE EN DOĞAL HALI TEMİZLEYİCİYİ HAZIRLAYIN



Halınız ilk günkü kadar temiz ve parlak olsun ister misiniz?

l Sentetik halılarınız için 1 bardak beyaz sirkeyi 2 bardak suyla karıştırarak bir çözelti hazırlayın.

l Eğer halınız doğal elyaftan yapılmış ise ¼ bardak sirkeyi yine ¼ bardak su ile karıştırıp uygulayabilirsiniz.

l Bu yöntemin püf noktası, karışımı kesinlikle halının üzerine dökmemek, bunun yerine bir bezi bu karışıma batırıp lekeye uygulamak.

2. HARİKA KOKAN HALI TEMİZLEME SPREYİ YAPMAK ÇOK KOLAY





Bu harika kokulu doğal temizleyici için ihtiyacınız olan tüm malzemeler mutfağınızda.

l 1 su bardağı beyaz sirke, 2 su bardağı su, 2 çay kaşığı tuz ve 15 damla lavanta esansiyel yağını önceden hazırlayın.

l Bütün malzemeyi bir sprey şişesinde birleştirin, iyice çalkalayın.

l Halıdaki lekelere bolca püskürtün, halınızın kurumasını bekleyin.