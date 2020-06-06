Sonuçları harika! Evde hazırlayacağınız doğal halı temizleme karışımıyla...

Marketten alacağınız, çeşitli kimyasallar içeren halı temizleyicileri yerine kendi doğal halı temizleyicinizi yapma fikri kulağınıza nasıl geliyor? Hazır temizleyiciler kimi zaman halılara, kanepelere, hatta perdelere bile zarar verebilir veya renklerini değiştirebilir. Doğal, ev yapımı halı temizleyicilerle halılarınızdaki lekelerden ve üzerine sinen kötü kokulardan kurtulabilirsiniz.
1. SİRKE İLE EN DOĞAL HALI TEMİZLEYİCİYİ HAZIRLAYIN
Halınız ilk günkü kadar temiz ve parlak olsun ister misiniz?
l Sentetik halılarınız için 1 bardak beyaz sirkeyi 2 bardak suyla karıştırarak bir çözelti hazırlayın.
l Eğer halınız doğal elyaftan yapılmış ise ¼ bardak sirkeyi yine ¼ bardak su ile karıştırıp uygulayabilirsiniz.
l Bu yöntemin püf noktası, karışımı kesinlikle halının üzerine dökmemek, bunun yerine bir bezi bu karışıma batırıp lekeye uygulamak.
2. HARİKA KOKAN HALI TEMİZLEME SPREYİ YAPMAK ÇOK KOLAY
Bu harika kokulu doğal temizleyici için ihtiyacınız olan tüm malzemeler mutfağınızda.
l 1 su bardağı beyaz sirke, 2 su bardağı su, 2 çay kaşığı tuz ve 15 damla lavanta esansiyel yağını önceden hazırlayın.
l Bütün malzemeyi bir sprey şişesinde birleştirin, iyice çalkalayın.
l Halıdaki lekelere bolca püskürtün, halınızın kurumasını bekleyin.
3. AMONYAK ÇÖZELTİSİ İLE LEKESİZ HALILARA KAVUŞUN!
Halılar için doğal bir temizlik malzemesi de ev amonyağıdır. Uygun bir karışım yaparak bunu halı üzerindeki çıkmayan lekeler için kullanabilirsiniz.
l Bir çorba kaşığı temiz ev amonyağını ½ bardak ılık suyla karıştırın, sprey şişesine yerleştirin.
l Lekeye hafifçe püskürtün ve bezle iyice silin.
4. BASİT BİR DETERJANLI KARIŞIM HALIDAKİ LEKELER İÇİN BİREBİR
Ketçap, çikolata, kahve, çay, domates sosu, çilek… Aklınıza gelebilecek pek çok yiyecek ve içecek lekesinden mutfakta çok sık kullandığınız bulaşık deterjanıyla kurtulmaya ne dersiniz?
l Bir tatlı kaşığı sıvı bulaşık deterjanını 1 su bardağı ılık suyla karıştırın.
l Sentetik halılar için beyaz bir bezi karışıma batırın, sıkın ve birkaç saniye boyunca lekeye bastırın. 15 dakika sonra fazla sıvıyı bir bezle alın.
l Doğal elyaf ya da yün halılar için deterjan çözeltisini bir sprey şişesine koyup lekeye püskürtün. Kuru beyaz bir bezle silin.
5.DOĞAL HALI TEMİZLEYİCİ OLARAK LİMON
Limon doğal bir leke çıkarıcıdır, özellikle limon yağını kullanarak harika bir halı temizleyicisi yapabilirsiniz.
l 1 su bardağı beyaz sirke, 1 su bardağı sıcak su, 2 yemek kaşığı karbonat ve 20 damla limon yağını bir sprey şişesinde karıştırın ve iyice çalkalayın.
l Doğrudan halının üzerine püskürtün ve temiz bir bezle bastırın. Fazla nemi kuru bir kağıt havluyla alın.
Okuyucu Yorumları 0 yorum