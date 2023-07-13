Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Sonunda bu da oldu! Aldatılan koca, karısı ve sevgilisi için kendi elleriyle düğün töreni düzenledi

Sonunda bu da oldu! Aldatılan koca, karısı ve sevgilisi için kendi elleriyle düğün töreni düzenledi

13.07.2023 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan’ın Phihara şehrindeki ismi açıklanmayan bir adam karısının sadakatsizliğini öğrenince ilginç bir yöntem seçti. Karısının yasak ilişkisini ifşa etmek isteyen adam eşi ve sevgilisinden habersiz bir şekilde onlar için düğün töreni hazırladı. Tüm köyü davet eden koca karısı ve sevgilisini kendisi evlenerek şaşkına çevirdi.

Hindistan’ın Phihara şehrinde 3 yıllık eşinin başka bir adamla ilişkisi olduğunu öğrenen bir adamın verdiği tepki ülke gündemine yerleşti. Eşinin sadakatsizliğini fark eden Hintli adam, yasadışı çift için yerel bir tapınakta köylülerin tanık olduğu bir düğün töreni düzenlemek gibi alışılmadık bir adım attı.

KÖYLÜLER DARP ETMİŞTİ

3

Köy halkı çiftin yasak aşk yaşadığını öğrendikten sonra ismi açıklanmayan sevgiliyi darp etti. Başlangıçta eski kocanın hazırladığı düğün töreninde evlenme konusunda isteksiz davranan sevgili sonrasında köylülerin ısrarı üzerine evlenmeyi kabul etti. Olay sosyal medyada gündem yarattı.

İlginizi Çekebilir

İhaneti affetmedi! Öyle bir intikam aldı ki...

İhaneti affetmedi! Öyle bir intikam aldı ki...

 Sevgilisinin aldattığını öğrendi! İntikamı sosyal medyada olay oldu

Sevgilisinin aldattığını öğrendi! İntikamı sosyal medyada olay oldu

 15 yaşındaki kızı taciz etti! Anne ve babadan kırbaçlı ceza...

15 yaşındaki kızı taciz etti! Anne ve babadan kırbaçlı ceza...

 Şezlongta güneşlenirken iki adam tecavüz etti! Kolları bağlandı

Şezlongta güneşlenirken iki adam tecavüz etti! Kolları bağlandı

 Her satırı iğrenç! Eşine 9 yıl boyunca...

Her satırı iğrenç! Eşine 9 yıl boyunca...

 Sevgilisinin ihanetini suçüstü yakaladı! Sosyal medyada ifşa etti

Sevgilisinin ihanetini suçüstü yakaladı! Sosyal medyada ifşa etti

 Saç saça başa başa kavga ettiler! Çevredekiler ayıramadı

Saç saça başa başa kavga ettiler! Çevredekiler ayıramadı

 İğrenç olay! Köpeğine tecavüz ettiği anları paylaştı

İğrenç olay! Köpeğine tecavüz ettiği anları paylaştı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sahilde ayağına takıldı! Gizemli iskeletin parçaları gündem yarattıSahilde ayağına takıldı! Gizemli iskeletin parçaları gündem yarattı
Anahtar Kelimeler:
Hindistan düğün ihanet

En Çok Okunan Trend Haberler

Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

Günün Videosu

Fahiş kiralardan kurtulup, bu ilçeye yerleştiler
Fahiş kiralardan kurtulup, bu ilçeye yerleştiler

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sosyal medya bu ikiz kardeşleri konuşuyor! Yaşlarını duyan şaştı

Sosyal medya bu ikiz kardeşleri konuşuyor! Yaşlarını duyan şaştı

Prime Day'e özel %65'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Prime Day'e özel %65'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Dünya bu animasyonu konuşuyor! Patlama anına yoğun ilgi gösterildi

Dünya bu animasyonu konuşuyor! Patlama anına yoğun ilgi gösterildi

100 saat durmadan ağlayacak! Dövündü, duygusal şarkı açtı

100 saat durmadan ağlayacak! Dövündü, duygusal şarkı açtı

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.