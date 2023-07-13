Sonunda bu da oldu! Aldatılan koca, karısı ve sevgilisi için kendi elleriyle düğün töreni düzenledi

Hindistan’ın Phihara şehrinde 3 yıllık eşinin başka bir adamla ilişkisi olduğunu öğrenen bir adamın verdiği tepki ülke gündemine yerleşti. Eşinin sadakatsizliğini fark eden Hintli adam, yasadışı çift için yerel bir tapınakta köylülerin tanık olduğu bir düğün töreni düzenlemek gibi alışılmadık bir adım attı.

KÖYLÜLER DARP ETMİŞTİ

Köy halkı çiftin yasak aşk yaşadığını öğrendikten sonra ismi açıklanmayan sevgiliyi darp etti. Başlangıçta eski kocanın hazırladığı düğün töreninde evlenme konusunda isteksiz davranan sevgili sonrasında köylülerin ısrarı üzerine evlenmeyi kabul etti. Olay sosyal medyada gündem yarattı.