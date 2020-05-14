Sonunda bu da oldu: Donald Trump yapay zekayı bozdu!

ABD Başkanı Donald Trump tartışmasız çok önemli bir figür. Böylesine önemli bir insanı takip edebilmek ise bir hayli zor. Bunun için teknolojiden yardım almak şart. Bu amaç için yardım yapay zekadan alındı. Geliştirilen Margaret adında bir yapay zeka, Donald Trump'ın tweet'lerini ve konuşmalarını analiz etmeye başladı. Fakat Margaret da Donald Trump'ın tweet'lerine ve konuşmalarına fazla dayanamadı.

DONALD TRUMP KENDİ YAPAY ZEKASINA HATA VERDİRTTİ

Donald Trump'ın her konuşmasını takibe alan Margaret, Trump'ın yeni bir konuşmasını daha analiz etmeye başladı. O konuşma, ABD Başkanı'nın geçtiğimiz günlerde Mercan Denizi Muharebesi'nin yıl dönümünde yaptığı bir konuşmaydı. Yapay zeka, bu konuşmayı analiz etmekte oldukça zorlandı, hatalar yaptı ve sonunda bozuldu. Hatanın kaynağını araştıran yapay zeka ekibi, sorunun kaynağının Donald Trump olduğunu saptadı.

GRAMER HATALARI ANALİZİ ZORLAŞTIRDI

Donald Trump, bazen İngilizce gramer'inde yaptığı feci hatalarla gündeme geliyor. Margaret'ı araştıran ekibe göre sorun tam da bundan kaynaklandı. Yapay zekanın İngilizceye sadık kalmasına rağmen Trump'ın gramer kurallarına uymaması analizi zorlaştırdı. Donald Trump'ın konuşmasından bir çıkarım yapamayan Margaret böylece arıza vermeye başladı. Ekip çözüm olarak yapay zekanın gramer kriterlerini değiştirmeyi düşünüyor.

