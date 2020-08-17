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Sonunda gerçek oluyor: ZTE ekran altı kameralı ilk telefonun tanıtım tarihini açıkladı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 17.08.2020 11:56 | Son Güncelleme

ZTE, Axon 20 5G'nin tanıtım tarihini sonunda paylaştı. Ekran altı kameralı ilk telefon olduğu için hayallerin telefonu olarak adlandırılan ZTE Axon 20 5G için görünüşe bakılırsa fazla beklemeyeceğiz. İşte dünyanın ilk ekran altı kameralı telefonu ZTE Axon 20 5G'nin tanıtım tarihi!

Sonunda gerçek oluyor: ZTE ekran altı kameralı ilk telefonun tanıtım tarihini açıkladı!

Dünyanın ilk ekran altı kameralı telefonu geçtiğimiz hafta ortaya çıkmıştı. ZTE Mobile Başkanı Ni Fei, Çin'in Facebook'u Weibo'da bir paylaşım yaparak, dünyanın ilk ekran altı kameralı telefonunun ZTE'den geleceğini müjdelemişti. Daha sonra ise TENAA'da ZTE Axon 20 5G adıyla, ön kamera deliği bulunmayan bir akıllı telefon göründü. Tüm bu gelişmeler bize ekran altı kameralı ilk telefonun çok yakın bir zamanda tanıtılacağını gösteriyordu. Nitekim ZTE'nin yaptığı açıklamalar da bizi yanıltmadı.

İŞTE EKRAN ALTI KAMERALI ZTE AXON 20 5G'NİN TANITIM TARİHİ!

ZTE Axon 20 5G'nin tanıtım tarihi ZTE tarafından açıklandı. Dünyanın ilk ekran altı kameraya sahip akıllı telefonu olacak ZTE Axon 20 5G için ZTE bir basın görseli de paylaştı. Paylaşılan basın görselinde dünyanın ilk ekran altı kameralı akıllı telefonunun ön yüzü görüntülendi. Lansman için ise 1 Eylül tarihi verildi. Yani 1 Eylül'de hayallerin telefonu resmen gerçeğe dönüşecek.

ZTE Axon 20 5G

ZTE AXON 20 5G ÖZELLİKLERİ NELER?

ZTE Axon 20 5G özellikleri henüz resmi olarak paylaşılmadı. Ancak TENAA kayıtlarına ve tahminlere göre dünyanın ekran altı kameralı ilk telefonunda 6,92 inç büyüklüğünde, Full HD+ çözünürlüğünde OLED bir ekran yer alacak. Telefonun kalbinde ise Snapdragon 765G işlemcisi, 6GB / 8 GB / 12 GB RAM ve 64 GB / 128 GB ve 256 GB dahili depolama alanı bulunacak. Axon 20 5G'nin ekranın altındaki ön kamerası söylenenlere göre 32 MP çözünürlüğünde selfieler çekmeye olanak sağlayacak. Bakalım 1 Eylül'de bizi nasıl bir telefon bekliyor?

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