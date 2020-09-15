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Sony'den önce davrandı: PlayStation 5'in fiyatını Bloomberg analisti Masahiro Wakasugi paylaştı!

OYUN HABERLERİ  | 15.09.2020 10:52 | Son Güncelleme

PlayStation 5'in fiyatı ve çıkış tarihini öğrenmeye artık az bir süre kaldı. Bloomberg Intelligence analisti Masahiro Wakasugi ise Sony'den önce PlayStation 5 fiyatını paylaştı. Wakasugi'ye göre PlayStation 5'in fiyatı Microsoft'un oyun konsolu Xbox Series X'ten uygun olabilir.

Sony'den önce davrandı: PlayStation 5'in fiyatını Bloomberg analisti Masahiro Wakasugi paylaştı!

''PlayStation 5 fiyatı ne zaman açıklanacak?'' sorusunun cevabı artık yanıt bulmak üzere. Zira, takvimler 16 Eylül'ü (yarın) gösterdiğinde Sony TSİ 23:00'da PlayStation 5 Showcase etkinliği düzenleyecek. Bu etkinlikte PlayStation 5'in fiyatının ve çıkış tarihini açıklanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Fakat Bloomberg Intelligence analisti Masahiro Wakasugi, etkinlik öncesi Bloomberg'te çıkan bir haberde PlayStation 5'in fiyatı hakkında önemli bir iddiada bulundu.

İŞTE ANALİSTE GÖRE PLAYSTATİON 5'İN FİYATI

Wakasugi'ye göre PlayStation 5, 449 dolardan satışa sunulacak. PS5'in en büyük rakibi Xbox Series X ise 499 dolardan satışa çıkacak. Eğer Wakasugi'nin iddiası doğruysa PlayStation 5 tarafı, uygun fiyat politikası güderek Xbox tarafına bir çalım atmaya çalışacak gibi görünüyor. Bu durumdan şüphesiz en çok karlı çıkanlar ise oyuncular olacak.

PlayStation 5 digital edition

PEKİ PLAYSTATİON 5 DİGİTAL EDİTİON'IN FİYATI NE KADAR OLACAK?

PS5 Digital Edition için ise Wakasugi herhangi bir fiyat tahmininde bulunmuyor. Fakat PlayStation 5 Digital Edition'ın 400 dolardan daha uygun bir fiyatla satışa çıkacağını söylüyor. PlayStation 5 bu fiyatlarla satışa çıkar mı bilinmez. Bunu yarın düzenlenecek etkinlikte öğreneceğiz. Ancak bilinen tek bir şey var; Bu sene hem Xbox Series X ve Xbox Series S, hem de PlayStation 5 ve PlayStation 5 Digital Edition sayesinde oyun konsolları arasındaki savaş oldukça heyecanlı geçecek.

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