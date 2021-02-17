Sony Xperia 1 III ve Sony Xperia 10 III cihazlarını piyasaya sunacak

Yakın zamanda paylaşılan haberlerle Japon teknoloji devinin yeni telefonu hakkında bilgiler sızdırıldı. Sony eskisi kadar akıllı telefon sektörüne hakim olmasa da orta segment telefonuyla ilgi çekebilir gibi görünüyor. Cihaz şimdi Geekbench listesinde göründü. Sony A003SO model numarasıyla ortaya çıkan akıllı telefonun yeni Sony Xperia 10 III olduğu düşünülüyor. Sony Xperia 10 III, iddialara göre Android 11 işletim sistemi ile çalışacak. Geekbench tablosuna bakılırsa cihazın gücünü aldığı işlemci Snapdragon 690 5G olarak karşımıza çıkacak. Cihazın performans verileri ise tek çekirdekte 601, çoklu çekirdekte ise 1821 puan aldı.

SONY XPERİA 10 III ÖZELLİKLERİ

İddialara göre cihaz 6 inçlik bir ekran, entegre parmak izi tarayıcı, stereo hoparlör, 12 MP + 8 MP + 8 MP üçlü kamera kurulumu ile gelecek. Geekbench listesi yeni Xperia 10 III’ün 6GB RAM seçeneğine sahip olacağını ortaya çıkardı. Bu durum orta segment telefonlar için iyi bir haber. Daha fazla depolama alanına ve daha hızlı bir yonga setine sahip olmak, yeni telefonun fiyatını da değiştirebilir. Cihazın yaklaşık 350 dolar gibi nispeten düşük bir fiyat etiketine bağlı kalıp kalmayacağı veya daha yüksek bir fiyatla gelip gelmeyeceği henüz belli değil. Tüm bu bilgiler paylaşılsa da Sony’nin orta segmentteki yeni telefonunu ne zaman tanıtacağına dair bir bilgi bulunmuyor.

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