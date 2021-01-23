Sony, Xperia 10 II’nin yeni versiyonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor

Steve Hemmerstoffer, Japonya merkezli teknoloji devinin yeni cihazının tasarım ve teknik özelliklerini ortaya çıkarmayı başardı. Görünüşe göre telefon geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Xperia 10 II ile neredeyse aynı olacak. Sony Xperia 10 III, sol arka köşesinde dikey yerleştirilmiş arka kamera kurulumu mevcut. Kamera kurulumunun üst kısmında ise flash var. Parmak izi okuyucu telefonun yan tarafına entegre iken cihazın üst kısmında 3.5 mm kulaklık girişi yerleştirilecek.

Tasarım olarak Sony Xperia 10 II’yle benzer çizgiler taşıyan telefonun teknik detayları da dikkat çekiyor. 154.4 x 68.4 x 8.3 mm boyutlarındaki telefonda, 6 inç büyüklüğünde bir ekran olacak. Ön kameranın çözünürlüğü 8 MP iken arkada yer alacak üçlü kamera kurulumunda 12 MP birincil lens, 8 MP ultra geniş ve 8 MP telefoto sensörler bulunacak.

Sony Xperia 10 II, Snapdragon 665 yonga setinden güç alıyordu. Yaklaşmakta olan Xperia 10 III ise yine 6 serisinden bir yonga setinden güç bulacak. Telefonun Snapdragon 690 5G yonga setiyle gelmesi bekleniyor. Xperia 10 III hakkında şimdilik bilinen şeyler bunlardan ibaret, fiyat bilgisi ise henüz verilmedi. Cihaz önümüzdeki birkaç hafta içinde resmi satışa sunulduğunda tüm bilgiler netleşecek.

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