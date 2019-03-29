Sony Xperia 2, Eylül ayında tanıtılabilir

Özellikle de geliştirdiği kamera teknolojisi ile kendisinden bahsettiren Sony, 3’lü kamera sistemi ile bu yönünü pekiştirecek. Ürettiği modeller, şu anki Dünya akıllı telefon üreticileri ile yarışabilecek düzeye ulaşmaya başladı.

Xperia 10 ve Xperia 10 Plus modelleri ile birlikte, Sony Xperia 1 ürünü nü de tanıtan kuruluş, bu sayede HTC gibi yok olup gitmeyeceğini de göstermiş oldu. Şu an için akıllı telefon piyasasına hakim olan Huawei ile yarışması zor olsa bile, Sony şirketinin atağa kalktığını söyleyebiliriz.

Şirketin Eylül ayında Xperia 2 isminde bir ürün tanıtacağı, beklentiler arasında yer alıyor. Sony Xperia 2 modeli, Qualcomm’un Snapdragon 855 işlemcisini kullanacağı söyleniyor ve eğer bu doğruysa, türünün en hızlı örneklerinden olacak.

Bu modelin 6 GB RAM kapasitesine sahip olacağı, gelen sızıntılar arasında. Ayrıca muhtemelen ekran özellikleri de 6.2 inç boyutlarında olacak. Bataryasının 3000 mAh düzeylerinde olması da bekleniyor.

Ancak Xperia 2 ile ilgili henüz kamera piksel özellikleri ortaya çıkmadı. Bu model ile ilgili detaylar ortaya çıktıkça, Donanım Günlüğü olarak sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

Fortnite 8.20 güncellemesi yayınlandı!

