Sony Xperia 5 II Android 11 güncellemesini aldı

Diğerlerinin yanı sıra sohbet balonları, elden geçirilmiş bildirim yönetimi ve tek seferlik izinler gibi standart Android 11 eklemeleri geliyor. Xperia 5 güncellemesinde olduğu gibi, buradaki değişiklik günlüğü değişikliklerin tam listesini göstermez ve güvenlik yaması ayrıntılarını onaylamaz.

Sony kısa süre önce resmi blog sayfasında Xperia 1 II, Xperia 5 II, Xperia 10 II, Xperia 1 ve Xperia 5 modellerine Android 11 güncellemesini vereceğini belirtmişti. Beklenen tarih ise 2021'in Ocak-Şubat dönemiydi. Görünüşe göre marka sözünü tutmuş. Bugün itibarıyla Sony Xperia 5 II için Android 11 güncellemesi OTA kanalı üzerinden dağıtılmaya başlandı. Güncelleme Avrupa, Rusya, Güney Doğu Asya olmak üzere birçok bölgeden indirilebiliyor. Güncelleme size de geldiyse, Ayarlar > Sistem güncellemesi bölümünden kontrol edebilir ve cihazınızı en son yazılımına yükseltebilirsiniz.

ANDROİD 11 GÜNCELLEMESİNİN BOYUTU DİĞERLERİNDEN DE KÜÇÜK

710 MB’lık bir güncelleme pek küçük sayılmasa da, diğer Android 11 güncellemelerinden çok daha küçük. Gelen çok sayıda rapor, en son işletim sistemi yapılarının artık dünya genelinde / r / SonyXperia alt dizininde kullanıma sunulmaya başlandığını doğruluyor. Ne yazık ki, Android 11’e yükseltme yapan Xperia 1 ve 5 sahipleri için çok fazla değişiklik yok. Ancak, Pixel donanımındaki “temel” Android 11 yapısının bir parçası olarak görülen tüm önemli değişikliklere erişilebilecek.

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