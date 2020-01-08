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  4. Sony Xperia 5 Plus render görselleri ile karşımıza çıktı

Sony Xperia 5 Plus render görselleri ile karşımıza çıktı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 08.01.2020 10:05 | Son Güncelleme

Sony Xperia 5 Plus, ekranı ve tasarımı ile dikkatleri üzerine çekecek gibi görünüyor.

Sony Xperia 5 Plus render görselleri ile karşımıza çıktı

Android telefon pazarında umduğunu bulamayan Sony, bu yıl karşımıza yeni amiral gemisi modeli ile çıkacak. Samsung, Huawei, Xiaomi ve Apple’ın yaptığı gibi gibi iki farklı model tanıtacak olan Sony’nin, bugün Xperia 5 Plus modeline ait render
görselleri ortaya çıktı.

Gücünü Qualcomm’un yeni yonga seti Snapdragon 865’ten alacak olan bu modelde 6 GB RAM’in yer alacağı söyleniyor. Üçlü kamera kurulumu + ToF yani derinlik sensörünü barındıracak olan telefon ekran/kasa oranı ile dikkat çekecek. Çentik olayını ortadan kaldıran Sony, ön kamera ve sensörleri telefonun üst bölümüne çok ince bir şerit şeklinde ekleyecek.

6.6 inç büyüklüğünde ve 4K çözünürlüğünde HDR10 AMOLED ekran ile geleceği söylenen bu telefon, ekrandan dolayı parmak izi sensörünü ekrana entegre edemeyecek. Bunun yerine parmak izi sensörü diğer Xperia modellerinde olduğu gibi telefonun sağ tarafında yer alan güç düğmesine entegre edilecek.

Tasarımsal açıdan köşeli ve keskin bir yapıya sahip olacak olan bu modelde USB Type-C bağlantısı yer alacak. 168.2 x 71.6 x 8.1mm boyutlarında olacak olan bu model kamera çıkıntısıyla birlikte 9.3mm kalınlığa sahip olacak. Komple metal kasa ile gelecek olan telefonun arka bölümünde ise cam bir yüzey yer alacak.

Oldukça Premium görünen bu telefonun Şubat ayında düzenlenecek olan Mobile World Congress 2020 etkinliğinde tanıtılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bakalım Sony, bu yıl şeytanın bacağını kırabilecek mi?

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