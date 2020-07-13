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Sony, yanlışlıkla PS5’in siyah rengini sızdırdı

OYUN HABERLERİ  | 13.07.2020 13:59 | Son Güncelleme

Sony, sürpriz bir şekilde karşımıza PlayStation 5’in beyaz renkli tasarımı ile çıkmıştı. Oyun dünyasını ikiye bölen bu renk seçeneğinden dolayı Sony’nin geri adım atacağı ortaya çıktı. PlayStation 5 siyah renk seçeneği ile bugün Sony’nin kendi elleriyle internete servis edildi.

Sony, yanlışlıkla PS5’in siyah rengini sızdırdı

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Sony’nin perakende teknoloji mağazaları için gönderdiği görselde PlayStation 5’in siyah renk seçeneğinin olacağı açıkça görünüyor. Diğer Sony ürünleri ile birlikte görüntülenen siyah renkli PS5’in doğru olmama ihtimali çok düşük görünüyor. Çünkü bu tip görseller onaydan geçip firmalara gönderilir.

siyah-PS5

Ancak siyah renkli PS5’in konsolun hatlarını gizlediği açıkça fark ediliyor. Beyaz rengi ile daha kışkırtıcı görünen konsol 2020’nin son çeyreğinde satışa sunulacak. Türkiye’de ek vergi yüzde 20’ye düşürülürse 5.999 TL veya 6.499 TL’den satışa sunulacak olan PS5, maalesef ki oyun fiyatları ile çok üzecek.

Çünkü yeni nesil oyunlar artık 59.99 dolar yerine 69.99 dolardan satışa sunulacak. 10 dolarlık yani yaklaşık düz hesapla 70 TL’lik bu farkın, mağazalara 200 TL olarak yansıyacağı ortada. Bu yüzden dijitalde PS5 oyun fiyatları muhtemelen 599 TL civarında olacak. Bu da konsolu alsanız bile uzun süre oyunsuz kalacağınız anlamına geliyor.

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