HABER

Sopalı cinayette 3 Suriyeliye ağırlaştırılmış müebbet çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2019 14:07 | Son Güncelleme

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde 2014 yılında meydana gelen olayda yaşlı adamı sopayla döverek öldüren 3 Suriyeli ağırlaştırılmış Müebbet hapis cezasına çaptırıldı.19 Kasım 2014 yılında Karabük’ün Eskipazar ilçesinde Rahmi Kayacuk’un (64) evinde elleri iple bağlanıp sopayla dövülerek öldürülmesi ve eşi Halime Kayacuk’un (63) ağır yaralanması olayının şüpheleri olan 3 Suriyeli gencin Karabük Ağır Ceza Mahkemesinde görülen mahkemelerinde karar çıktı.5 yıl önce Eskipazar’ın Büyük Yayalar Köyü Durmuşlar Mahallesi’nde büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarının bulunduğu mandırasında işe aldığı 3 Suriyeli tarafından elleri ve ayakları bağlanarak sabah kahvaltısında sopayla dövülen Rahmi ve Halime Kayacuk çiftinden yaşlı adam hayatını kaybetmiş eşi ise ağır yaralı olarak bulunmuştu.Yaşlı adamı öldürerek üzerindeki para ve cep telefonunu aldıktan sonra kaçan ve Gaziantep’te yakalanan Suriyeli Abdulcebbar Abbud, Derwiş Dakka ve Muhammad Sahra Karabük 1.

Sopalı cinayette 3 Suriyeliye ağırlaştırılmış müebbet çıktı

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde 2014 yılında meydana gelen olayda yaşlı adamı sopayla döverek öldüren 3 Suriyeli ağırlaştırılmış Müebbet hapis cezasına çaptırıldı.
19 Kasım 2014 yılında Karabük’ün Eskipazar ilçesinde Rahmi Kayacuk’un (64) evinde elleri iple bağlanıp sopayla dövülerek öldürülmesi ve eşi Halime Kayacuk’un (63) ağır yaralanması olayının şüpheleri olan 3 Suriyeli gencin Karabük Ağır Ceza Mahkemesinde görülen mahkemelerinde karar çıktı.
5 yıl önce Eskipazar’ın Büyük Yayalar Köyü Durmuşlar Mahallesi’nde büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarının bulunduğu mandırasında işe aldığı 3 Suriyeli tarafından elleri ve ayakları bağlanarak sabah kahvaltısında sopayla dövülen Rahmi ve Halime Kayacuk çiftinden yaşlı adam hayatını kaybetmiş eşi ise ağır yaralı olarak bulunmuştu.
Yaşlı adamı öldürerek üzerindeki para ve cep telefonunu aldıktan sonra kaçan ve Gaziantep’te yakalanan Suriyeli Abdulcebbar Abbud, Derwiş Dakka ve Muhammad Sahra Karabük 1. Ağır Ceza mahkemesinde devam eden yargılamaları tamamlandı. Mahkeme heyeti tarafından 3 Suriyeli gence Rahmi Kayacuk’u ‘Nitelikli Kasten Adam Öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çaptırdı. Heyet ayrıca her 3 Suriyeli’ye yağman suçundan 12’şer yıl, Halime Kayacuk’u da ‘Öldürmeye teşebbüs’ tende 18’er yıl hapse mahkum etti.

Sopalı cinayette 3 Suriyeliye ağırlaştırılmış müebbet çıktı

Sopalı cinayette 3 Suriyeliye ağırlaştırılmış müebbet çıktı

PARTNERMalezya kralını tahtan indiren +18'lik görüntülerMalezya kralını tahtan indiren +18'lik görüntüler
Jandarma teşkilatı 180’inci yıl kutlamalarına erken başladıJandarma teşkilatı 180’inci yıl kutlamalarına erken başladı
Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltıAksaray'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'den sert Türkiye tepkisi: Bize ters!

ABD'den sert Türkiye tepkisi: Bize ters!

Boeing 737 Max'ın uçuşları durduruldu! Hepsi yere iniyor

Boeing 737 Max'ın uçuşları durduruldu! Hepsi yere iniyor

Devler Ligi'nde Ronaldo destanı! Tarih yazdı

Devler Ligi'nde Ronaldo destanı! Tarih yazdı

İsyan etti: 9 aydır maaşımı alamadım

İsyan etti: 9 aydır maaşımı alamadım

Bunca zamandır böyle yaşamış! Gerçek röntgende ortaya çıktı

Bunca zamandır böyle yaşamış! Gerçek röntgende ortaya çıktı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'deki korkunç olayda yeni gelişme! "Dağa kaldırıp öldüreceğim"

İzmir'deki korkunç olayda yeni gelişme!

8 parçaya bölünüp, toprağa gömülen ceset kayıp emlak zengininin çıktı

Parçalanıp toprağa gömülen ceset kayıp emlak zengininin çıktı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Erkek arkadaşı tarafından darp edilen kadın petrol istasyonuna sığındı

Darp edilen kadın petrol istasyonuna sığındı

Eşinin çalıştığı iş yeri önünde kendini yakmaya kalktı

Eşinin çalıştığı iş yeri önünde kendini yakmaya kalktı

Halayda yan bakma kavgası: 1'i ağır 2 yaralı

Ortalık bir anda karıştı! Yaralılar var...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.