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Sopayla saldırdılar! Trafikte korkutan anlar

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2020 10:35 | Son Güncelleme

Antalya'da elinde sopa bulunan bir çiftin trafik ışıklarında başka erkekle kavga ettiği anlar olay yerinde bulunan başka bir kişinin cep telefonuna yansıdı. Görüntülerde, öfkeli çiftin yol kenarında duran bisikleti de taşlayıp, yere atarak zarar verdiği görüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde Kültür Mahallesi’nde meydana geldi. Ellerindeki sopalarla dakikalarca birbirlerine vuran kişilerin kavgası, ışıkta bekleyen araç sürücülerinin kamerasına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan kavga görüntülerinde, bir kadın ve bir erkeğin, elinde sopa bulunan başka bir erkeğe vurduğu görülüyor. Görüntülerde, eli sopalı çiftin yol kenarında duran bisikleti de taşlayıp, yere atarak zarar verdiği görüldü. O anları kayda alan bir kadın da, “Kimse gitmiyor. Biri de ‘bak başın yaralanmış’ demiyor. İnanmıyorum” diyerek tepki gösterdi.

İHA

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