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  4. Sörfçüye, tahtasına saplanan dişi saklama izni verildi

Sörfçüye, tahtasına saplanan dişi saklama izni verildi

05.05.2021 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralyalı sörfçü, ülkenin yerel kanunlarına bir istisna olarak, kendisine saldırıp bacağını koparan köpek balığının dişini saklama hakkı kazandı.

Sörfçüye, tahtasına saplanan dişi saklama izni verildi

Avustralya'da yaşayan 32 yaşındaki sörfçü Chris Blowes, 2015 yılında sörf yaparken uğradığı köpek balığı saldırısında bir bacağını kaybetmişti.

Yaşanan olaydan 6 yıl sonra Blowes, köpek balığının sörf tahtasında bıraktığı bir dişi saklamak için yasal muafiyet kazandı.

DİŞİ SAKLAYABİLECEK

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Avustralya Yayın Kurumu tarafından aktarılan habere göre Blowes, "Köpek balığının bacağımı aldığını ve dişinin tahtama sıkıştığını düşününce, ilk başta buna sahip olamamam aptalca görünüyor, ama kanun böyle diyor" ifadelerini kullandı. Blowes, polisin sörf tahtasını ve dişini saldırı sonrasında sahile vurduğunda kurtardığına inandığını söyledi.

Yerel kanunlara göre, koruma altında olan herhangi bir türe ait bir parçanın saklanması veya satılması yasak ve 100 bin dolar veya 2 yıla kadar hapis gibi cezai yaptırımları bulunuyor.

6 yıl önce yaşadığı saldırıyla ilgili konuşan Blowes, "Beni salladı ve bir süre benimle oynadı, sonunda bacağım koptu" ifadelerini kullandı.

BBC'ye göre, saldırının ardından yoğun bakımda tedavi gören Blowes 10 gün komada kalmıştı.

Bu esnada, polis tarafından olay yerinden alınan diş ilgili yetkililere teslim edilmişti.

'DİŞİ GÖRMEME İZİN VERİLDİ'

"O tarihten itibaren dişi görmeme izin verilmedi. Asla bir köpek balığını dişi için öldürmezdim, ancak bacağımı kopardığı için onu saklamamda bir engel göremiyorum. Ben bacağımı geri alamayacağım, köpek balığı da dişini" diyen Blowes, dişi alabilmek için 6 yıl boyunca çeşitli kereler başvuruda bulunduğunu söyledi.

Ancak, Blowes'un başvuruları sonunda yerel bir politikacı tarafından kabul edildi ve saldırının hatırası teslim edildi.

ABC'ye göre, eyaletin Balıkçılık Yönetimi Yasası ilk defa böyle bir muafiyet tanıyor.

Birincil Sanayiler ve Bölgesel Kalkınma Bakanı David Basham, 'en azından dişin Blowes'a geri döndürülmesi için departmanının yapabileceği bir şeyler olduğunu' söyleyerek "Chris çok travmatik bir deneyim yaşadı ve yardım etmek için yapabileceğim herhangi bir şey olup olmadığını görmek istedim" dedi.

"ADİL BİR ALIŞVERİŞ DEĞİL"

Blowes ise, ancak 'çok büyük bir bedel ödediğini' belirterek, bundan sonra saldırıyla ilgili konuşmalarına dişini de götüreceğini ve gelecekteki torunlarına göstereceğini söyledi. Blowes "Adil bir alışveriş değil, dişe karşılık bacak" dedi.

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