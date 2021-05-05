Sörfçüye, tahtasına saplanan dişi saklama izni verildi

Avustralya'da yaşayan 32 yaşındaki sörfçü Chris Blowes, 2015 yılında sörf yaparken uğradığı köpek balığı saldırısında bir bacağını kaybetmişti.

Yaşanan olaydan 6 yıl sonra Blowes, köpek balığının sörf tahtasında bıraktığı bir dişi saklamak için yasal muafiyet kazandı.

DİŞİ SAKLAYABİLECEK

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Avustralya Yayın Kurumu tarafından aktarılan habere göre Blowes, "Köpek balığının bacağımı aldığını ve dişinin tahtama sıkıştığını düşününce, ilk başta buna sahip olamamam aptalca görünüyor, ama kanun böyle diyor" ifadelerini kullandı. Blowes, polisin sörf tahtasını ve dişini saldırı sonrasında sahile vurduğunda kurtardığına inandığını söyledi.

Yerel kanunlara göre, koruma altında olan herhangi bir türe ait bir parçanın saklanması veya satılması yasak ve 100 bin dolar veya 2 yıla kadar hapis gibi cezai yaptırımları bulunuyor.

6 yıl önce yaşadığı saldırıyla ilgili konuşan Blowes, "Beni salladı ve bir süre benimle oynadı, sonunda bacağım koptu" ifadelerini kullandı.