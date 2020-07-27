Mahalleli isyan etti! İmama kızdılar, camiye gitmiyorlar

Çal ilçesine bağlı 320 nüfuslu Aşağıseyit Mahallesi'nde oturanlar, mahalle caminin imamı Osman T. ile çeşitli sorunlar nedeniyle birçok kez tartışma yaşadı. Mahalleli, durumu Çal İlçe Müftülüğü'ne bildirip, imamın değiştirilmesini istedi. Cemaat, kendilerine kötü davrandığını ileri sürdükleri imama tepki olarak camiye gitmemeye başladı. Vakit namazlarını evlerinde kılan cemaat, cuma namazlarını ise ilçe merkezindeki camilerde kılıp, ibadetlerini yerine getiriyor.

'CAMİ BAHÇESİNDEKİ AĞAÇLARI KESTİ'

Mahalle halkından Fahrettin Yıldırım, kimsenin camiye gitmediğini, imamın tek başına vakit namazlarını kıldığını söyledi. İmamın değişmesini istediklerini belirten Yıldırım, "Mahalleli olarak imama avuç açtık. El üstünde tuttuk. Cami bahçesindeki ağaçları kesti. Neden kestiğini sorduk. 'Ben hem keser hem atarım, kimse bana karışamaz' dedi. Ben de o günden sonra o camiye gitmeyip, namazımı evimde kılıyorum. Camiye giden 8-10 kişi vardı. Kimini kovdu, bazısıyla mahkemelik oldu. Artık kimse o camiye adım atmıyor" dedi.

'MİNARENİN ANAHTARINI SAKLIYOR'

İmama tepki gösterip camide namaz kılmayı bırakanlardan Süleyman Şahin, "İmam mahallemizde göreve başladı başlayalı, diyalog kuramadık. Kimseye sıcaklık göstermiyor. Az sayıda bir cemaati vardı, onu da dağıttı. Yıllardır camiye gelir giderim. Böyle imam görmedim. Çok yanlış davranışlar yapıyor. 'Cami benden sorulur' diyor. Kimseye bir şey danışmıyor. Minarenin anahtarını saklıyor. Mahallemizde bir cenaze olsa ne olacak? Geçenlerde bir cenaze oldu. Anons etmek istedik. Anahtarı bulamadık. Bu cami ona değil vatandaşlara ait. Biz imamdan memnun değiliz. Bir gün bile durmasını istemiyoruz" diye konuştu.