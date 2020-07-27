HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Mahalleli isyan etti! İmama kızdılar, camiye gitmiyorlar

Mahalleli isyan etti! İmama kızdılar, camiye gitmiyorlar

YAŞAM HABERLERİ  | 27.07.2020 15:47 | Son Güncelleme

Denizli'nin Çal ilçesi Aşağıseyit Camii'nin cemaati, sorun yaşadıkları imamın değiştirilmesini istedi. İmamın kendilerine kötü davrandığını ileri süren cemaat, camiye gitmediklerini, vakit namazlarını evlerinde kıldıklarını söyledi.

Mahalleli isyan etti! İmama kızdılar, camiye gitmiyorlar

Çal ilçesine bağlı 320 nüfuslu Aşağıseyit Mahallesi'nde oturanlar, mahalle caminin imamı Osman T. ile çeşitli sorunlar nedeniyle birçok kez tartışma yaşadı. Mahalleli, durumu Çal İlçe Müftülüğü'ne bildirip, imamın değiştirilmesini istedi. Cemaat, kendilerine kötü davrandığını ileri sürdükleri imama tepki olarak camiye gitmemeye başladı. Vakit namazlarını evlerinde kılan cemaat, cuma namazlarını ise ilçe merkezindeki camilerde kılıp, ibadetlerini yerine getiriyor.

'CAMİ BAHÇESİNDEKİ AĞAÇLARI KESTİ'

Mahalle halkından Fahrettin Yıldırım, kimsenin camiye gitmediğini, imamın tek başına vakit namazlarını kıldığını söyledi. İmamın değişmesini istediklerini belirten Yıldırım, "Mahalleli olarak imama avuç açtık. El üstünde tuttuk. Cami bahçesindeki ağaçları kesti. Neden kestiğini sorduk. 'Ben hem keser hem atarım, kimse bana karışamaz' dedi. Ben de o günden sonra o camiye gitmeyip, namazımı evimde kılıyorum. Camiye giden 8-10 kişi vardı. Kimini kovdu, bazısıyla mahkemelik oldu. Artık kimse o camiye adım atmıyor" dedi.

b5cee6af64199959b6d8c97a728f54de

'MİNARENİN ANAHTARINI SAKLIYOR'

İmama tepki gösterip camide namaz kılmayı bırakanlardan Süleyman Şahin, "İmam mahallemizde göreve başladı başlayalı, diyalog kuramadık. Kimseye sıcaklık göstermiyor. Az sayıda bir cemaati vardı, onu da dağıttı. Yıllardır camiye gelir giderim. Böyle imam görmedim. Çok yanlış davranışlar yapıyor. 'Cami benden sorulur' diyor. Kimseye bir şey danışmıyor. Minarenin anahtarını saklıyor. Mahallemizde bir cenaze olsa ne olacak? Geçenlerde bir cenaze oldu. Anons etmek istedik. Anahtarı bulamadık. Bu cami ona değil vatandaşlara ait. Biz imamdan memnun değiliz. Bir gün bile durmasını istemiyoruz" diye konuştu.

İMAM İLE DAVALIK OLDU

Geçen ay camide imam ile tartışma yaşadığını, imamın kendisinden şikayetçi olduğunu belirten Hasan Solak ise, "İkindi namazı kılmak için camiye girmiştim. Hava sıcak olduğu için sağ tarafımdaki pencereyi açtım. Kapatmayı unutmuşum. Namazımı kıldım, cami kapısından çıkarken 'Pencereyi kapat' diyerek bana bağırdı. Ben de 'Sen kapatıver hocam' dedim. 'Sen kapatacaksın, geçen gün de açık bıraktın' diyerek bağırıp, üzerime yürüdü. Ben de onun üzerine yürüyünce aramızda tartışma çıktı. Cami cemaati araya girip, bizi sakinleştirdi. Davacı oldu. Yaklaşık 10 kişilik bir cemaatimiz var, imam herkesle ayrı ayrı kavga etti. Bu nedenle kimse vakit namazını kılmak için camiye gitmiyor. Herkesi küstürdü. Biz imamın değiştirilmesini talep ediyoruz. Kendi yaptığımız camide, atamızın toprağında namaz kılamaz olduk" diye konuştu. Mahalleli, imamın değişmesini beklediklerini dile getirdi.

297c678eb407faf83e2596ef6070c22b

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Denizli Valiliği, Çal ilçesi Aşağıseyit Mahallesi'ndeki cemaatin tepki gösterdiği cami imamı Osman T. ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "İmamın sürekli kendilerine kötü davrandığını hatta bazı cemaatle kavga ettiği, iddiaları hakkında iddia sahibi kişi tarafından geçmiş tarihli dilekçe Çal İlçe Müftülüğü’müze iletilmiştir. Dilekçe doğrultusunda görevlimiz hakkında inceleme başlatılmış ve 26.09.2019 tarihli inceleme raporu sonucuna göre iddiaların gerçeği yansıtmadığı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin ilgili fıkraları gereğince görevlimiz hakkında işlem yapmaya gerek olmadığı, inceleme dosyasından soruşturma dosyasına dönüştürmeye gerek olmadığı sonucuna varılmıştır. Ayrıca bahse konu dilekçe dışında İl ve İlçe Müftülüğü’müze ulaştırılan herhangi bir şikayet veya olumsuz bir durum söz konusu değildir" denildi.

DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Arnavutköy'de bomba alarmı! Arnavutköy'de bomba alarmı!
Kurtarıldıktan sonra söyledikleri 'yok artık' dedirttiKurtarıldıktan sonra söyledikleri 'yok artık' dedirtti
MSB sözleşmeli er başvurusu nasıl yapılır?MSB sözleşmeli er başvurusu nasıl yapılır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yılın aşk bombası! Aynı koyda yakalandılar

Yılın aşk bombası! Aynı koyda yakalandılar

Cinsel ilişki skandalının ardından koronavirüs vakaları patladı

Cinsel ilişki skandalının ardından koronavirüs vakaları patladı

Askerleri taşıyan otobüs kaza yaptı! Şehit ve yaralılar var

Askerleri taşıyan otobüs kaza yaptı! Şehit ve yaralılar var

'Telefonu açtım, şifreyi girerken elim titriyordu'

'Telefonu açtım, şifreyi girerken elim titriyordu'

Kumsala yattı ve...

Kumsala yattı ve...

Adalet Bakanlığı duyurdu! Bayram müjdesi

Adalet Bakanlığı duyurdu! Bayram müjdesi

İlginizi Çekebilir

Hızlı ve Öfkeli 2021’de düşman, kardeş çıkacak!

Hızlı ve Öfkeli 2021’de düşman, kardeş çıkacak!

Korkunç cinayet! Kurşun yağdırdı

Korkunç cinayet! Kurşun yağdırdı

Kan donduran taciz resimlerle ortaya çıktı! Anne, baba, dayıları ve...

Kan donduran taciz resimlerle ortaya çıktı! Anne, baba, dayıları ve...

Fıkra gibi inşaat! Karadeniz'de bile böylesi yok

Fıkra gibi inşaat! Karadeniz'de bile böylesi yok

Pınar'dan 3 gündür haber alınamıyor! Son telefon görüşmesi...

Pınar'dan 3 gündür haber alınamıyor! Son telefon görüşmesi...

Okuyucu Yorumları 4 yorum
1- BU İŞİ MODAYA ÇEVİRDİNİZ, AKILLI OLUN SAÇMALAMAYIN 2- İMAMLAR KENDİNİZE GELİN VE KENDİNİZE ÇEKİ DÜZEN VERİN, AYRICA HER ÖNÜNE GELENİ İMAM YAPMAYIN,-İMAM ÖRNEK KİMSEDİR-
canı sıkılan imamla uğraşıyor bir insanın imamla arası nasıl kötü olabilir
eskiden imamlar memurun yarısı kadar maaş alıyordu akp geldi maaşlarını düzeltti ama ne hikmetse bazıları işlerini müezzin denen bir oluşuma devrettiler,aslında müezzin olayı olmaması lazım çoğu genç olduğu için millet daha tahiyat dualarını okurken kamete geçiyor bu yüzden vakit namazlarını evde kılıyorum cuma ise mecburiyetten gidiyorum,birde bu hızlı namaz kılmak neymiş anlamadım camideyken insanların çoğu farz olmadığı için herhalde namazlarda elhamdan sonraki sureleri okumadan kılıyorlar gibi
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beşiktaş Çarşı’da sandalyeler havada uçtu! Kavganın böylesi

Sandalyeler havada uçtu! Kavganın böylesi

Düğün konvoyundan 'pes' dedirten görüntüler

Düğün konvoyundan 'pes' dedirten görüntüler

Cinsel istismar zanlısı hakkında akılalmaz karar

Cinsel istismar zanlısı hakkında akılalmaz karar

Uludağ'da mahsur kaldı! Kurtarıldıktan sonra söyledikleri 'yok artık' dedirtti

Kurtarıldıktan sonra söyledikleri 'yok artık' dedirtti

Metro istasyonunda dehşet! Yürüyen merdiven çöktü, içine düştü

Metro istasyonunda dehşet! Yürüyen merdiven çöktü, içine düştü

Koronavirüse aldırmadılar! Trabzon'da pes dedirten görüntüler

Koronavirüse aldırmadılar! Trabzon'da pes dedirten görüntüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.