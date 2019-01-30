HABER

Sosyal belediyecilik İznik’te zirve yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 09:51 | Son Güncelleme

İznik Belediyesi’nin sosyal belediyecilik alanında yaptığı çalışmalar 2018 yılında binlerce vatandaşa umut oldu.İznik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde yürütülen evlendirme, cenaze, hasta nakil, sosyal yardımlaşma, sosyal faaliyetler ve turizm tanıtma işleri 2018 yılında da sürdü.

İznik Belediyesi’nin sosyal belediyecilik alanında yaptığı çalışmalar 2018 yılında binlerce vatandaşa umut oldu.
İznik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde yürütülen evlendirme, cenaze, hasta nakil, sosyal yardımlaşma, sosyal faaliyetler ve turizm tanıtma işleri 2018 yılında da sürdü. Cenaze nakil hizmetlerinin yanında cenaze sahibi ailelerimizin evlerine sıcak yemek hizmeti ve taziyeye gelen vatandaşlar için alan hazırlanması hizmetleri sunuldu. 2018 yılı içerisinde 378 cenazeye nakil hizmeti sunulurken, cenaze evlerine sıcak yemek ve sandalye ve masa verildi.
Hasta Nakil Hizmetleri birimi 2018 yılı içerisinde 483 vatandaşın bölgedeki hastanelere naklini sağladı. İhtiyaç sahibi vatandaşların evlerinden alıp hastaneye götürülüp tekrar evlerine getirildi. Evlendirme İşleri Birimi 2018 yılı içerisinde yüzlerce çiftin nikâh akdi kıyıldı.
İznik Belediyesi tarafından 2018 yılı içerisinde yüzü aşkın faaliyet gerçekleştirildi. 2018 yılı içerisinde İznik Belediyesi vatandaşlarıyla bir ve beraber oldu. Bunun yanı sıra ilçenin tanıtımı için birçok yerli ve yabancı televizyon kanallarıyla Belediye Başkanı Osman Sargın’ın iştirakiyle programlar gerçekleştirildi. İlçe de bulunan kamu kurum ve kuruluşların da etkinlikleriyle birlikte 120 faaliyet yapan sağlayan İznik Belediyesi bu çalışmalarını artırarak devam ettirecek.
İznik Belediyesi 2018 yılında da ihtiyaç sahibi vatandaşlarının yanında oldu. İzzet Peşte Su Sporları Kamp ve Eğitim Merkezi’nde belediye personeli tarafından hazırlanan sıcak yemekler ihtiyaç sahibi vatandaşlarının evlerine kadar götürülüyor.

Bu keşif olay yarattı! Yeniden dünyaya gelebilirler Bu keşif olay yarattı! Yeniden dünyaya gelebilirler
Mandaların dondurucu soğukta kaplıca keyfiMandaların dondurucu soğukta kaplıca keyfi
Yayında öyle bir şey söyledi ki! Sunucu kahkahalara boğulduYayında öyle bir şey söyledi ki! Sunucu kahkahalara boğuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gomis, G.Saray'ın transferini açıkladı!

Gomis, G.Saray'ın transferini açıkladı!

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

İngiliz parlamentosundan flaş karar! Kabul edildi

İngiliz parlamentosundan flaş karar! Kabul edildi

Korkunç bilanço! 5 ölü, 130 kayıp!

Korkunç bilanço! 5 ölü, 130 kayıp!

CHP'den Yıldırım'ın istifa açıklamasına ilk yorum

CHP'den Yıldırım'ın istifa açıklamasına ilk yorum

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

CHP'de saldırı şoku! Bir kişi gözaltında

CHP'de saldırı şoku! Bir kişi gözaltında

Karın ağrısı şikayetiyle gitti, hayatının şokunu yaşadı!

Karın ağrısı şikayetiyle gitti, hayatının şokunu yaşadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Esenyurt'ta 'cinsel gücü arttırıcı çikolata' operasyonu

İstanbul Esenyurt'ta 'cinsel gücü arttırıcı çikolata' operasyonu

Binali Yıldırım'dan canlı yayında Buket Aydın'a: Ayakkabı numaramı da sor!

Yayında öyle bir şey söyledi ki! Sunucu kahkahalara boğuldu

Dikkati onca insanı dolandırılmaktan kurtardı! 'Ne yapıyorsunuz?' sorusuna yanıt alamayınca...

Dikkati onca insanı dolandırılmaktan kurtardı!

Başkentte komutanlığa operasyon!

Başkentte komutanlığa operasyon!

İstanbul Maltepe'de ortalık karıştı!

Ortalık karıştı! Çok sayıda polis sevk edildi

İstanbul Aksaray'da 'Fight Club' filmini aratmayan kavga!

Kimi izledi kimi tezahürat yaptı! Filmleri aratmaya kavga

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.