Sosyal belediyecilik İznik’te zirve yaptı

İznik Belediyesi’nin sosyal belediyecilik alanında yaptığı çalışmalar 2018 yılında binlerce vatandaşa umut oldu.

İznik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde yürütülen evlendirme, cenaze, hasta nakil, sosyal yardımlaşma, sosyal faaliyetler ve turizm tanıtma işleri 2018 yılında da sürdü. Cenaze nakil hizmetlerinin yanında cenaze sahibi ailelerimizin evlerine sıcak yemek hizmeti ve taziyeye gelen vatandaşlar için alan hazırlanması hizmetleri sunuldu. 2018 yılı içerisinde 378 cenazeye nakil hizmeti sunulurken, cenaze evlerine sıcak yemek ve sandalye ve masa verildi.

Hasta Nakil Hizmetleri birimi 2018 yılı içerisinde 483 vatandaşın bölgedeki hastanelere naklini sağladı. İhtiyaç sahibi vatandaşların evlerinden alıp hastaneye götürülüp tekrar evlerine getirildi. Evlendirme İşleri Birimi 2018 yılı içerisinde yüzlerce çiftin nikâh akdi kıyıldı.

İznik Belediyesi tarafından 2018 yılı içerisinde yüzü aşkın faaliyet gerçekleştirildi. 2018 yılı içerisinde İznik Belediyesi vatandaşlarıyla bir ve beraber oldu. Bunun yanı sıra ilçenin tanıtımı için birçok yerli ve yabancı televizyon kanallarıyla Belediye Başkanı Osman Sargın’ın iştirakiyle programlar gerçekleştirildi. İlçe de bulunan kamu kurum ve kuruluşların da etkinlikleriyle birlikte 120 faaliyet yapan sağlayan İznik Belediyesi bu çalışmalarını artırarak devam ettirecek.

İznik Belediyesi 2018 yılında da ihtiyaç sahibi vatandaşlarının yanında oldu. İzzet Peşte Su Sporları Kamp ve Eğitim Merkezi’nde belediye personeli tarafından hazırlanan sıcak yemekler ihtiyaç sahibi vatandaşlarının evlerine kadar götürülüyor.

