Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Sosyal Bilimler Liseleri 11. Ulusal Öğrenci Sempozyumu" Trabzon'da başladı.

Vali İsmail Ustaoğlu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki sempozyumda yaptığı konuşmada, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan sosyal bilimler liselerinin geleceğin teminatı gençlerin eğitimi açısından önemli bir misyona sahip olduğunu söyledi.

Ülkelerin hukuk adamları, yöneticileri, edebiyatçıları ve tarihçilerinin yetişmesinde en önemli görevin sosyal bilimler liselerine ait olduğunu belirten Ustaoğlu, "Bugün sempozyumda tüm insanlığın problemi olan göçün toplumsal etkileri, savaşlar, iklim değişikleri konularının öğrencilerimiz tarafından tartışılması ve fikirler geliştirmesi de bu liselerimizin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur." dedi.

Ustaoğlu, dünyada iç savaşlar, terör, ekonomik bunalımlar gibi nedenlerle çok ciddi göçlerin yaşandığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Ülkemiz de bunu en fazla yaşayan ülkelerin başında geliyor. Bulunduğu coğrafya, stratejik pozisyonu nedeniyle yüzyıllardır Anadolu, göçlerin merkezi haline gelmiş, göç güzergahının, göç koridorunun ana merkezi olmuştur. Bizim ülkemiz göç anlamında 1951 yılında Cenevre Antlaşması'nın yüklediği birçok yükümlülüğü yerine getiren bir ülkedir. Bu kapsamda Türkiye'deki göçmenlere ve mültecilere yönelik sistemli düzenlemelerle ortaya çıkması muhtemel birçok sorunun da önüne geçilmesine çalışılmaktadır."