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"Sosyal Bilimler Liseleri 11. Ulusal Öğrenci Sempozyumu"

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 14:59 | Son Güncelleme

MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanı Şükrü Gündemir: - "Ülkemizde de kendi dilini en iyi şekilde kullanan, milli değerlerine bağlı, dünyayla entegre olmuş sosyal bilimciler yetiştirmenin gayreti içindeyiz"

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Sosyal Bilimler Liseleri 11. Ulusal Öğrenci Sempozyumu" Trabzon'da başladı.

Vali İsmail Ustaoğlu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki sempozyumda yaptığı konuşmada, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan sosyal bilimler liselerinin geleceğin teminatı gençlerin eğitimi açısından önemli bir misyona sahip olduğunu söyledi.

Ülkelerin hukuk adamları, yöneticileri, edebiyatçıları ve tarihçilerinin yetişmesinde en önemli görevin sosyal bilimler liselerine ait olduğunu belirten Ustaoğlu, "Bugün sempozyumda tüm insanlığın problemi olan göçün toplumsal etkileri, savaşlar, iklim değişikleri konularının öğrencilerimiz tarafından tartışılması ve fikirler geliştirmesi de bu liselerimizin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur." dedi.

Ustaoğlu, dünyada iç savaşlar, terör, ekonomik bunalımlar gibi nedenlerle çok ciddi göçlerin yaşandığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Ülkemiz de bunu en fazla yaşayan ülkelerin başında geliyor. Bulunduğu coğrafya, stratejik pozisyonu nedeniyle yüzyıllardır Anadolu, göçlerin merkezi haline gelmiş, göç güzergahının, göç koridorunun ana merkezi olmuştur. Bizim ülkemiz göç anlamında 1951 yılında Cenevre Antlaşması'nın yüklediği birçok yükümlülüğü yerine getiren bir ülkedir. Bu kapsamda Türkiye'deki göçmenlere ve mültecilere yönelik sistemli düzenlemelerle ortaya çıkması muhtemel birçok sorunun da önüne geçilmesine çalışılmaktadır."

- "Toplumların kalkınmasında sosyal bilimler yol gösterici ve çığır açıcıdır"

MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanı Şükrü Gündemir ise toplumsal sorunların giderilmesinin ancak sosyal bilimler alanında üretilmiş bilgilerle mümkün olacağını ifade etti.

Ülkelerin mevcut ve gelecekteki sorunlarının sosyal bilimler alanında üretilen bilgiler ve iyi yetişmiş sosyal bilimciler tarafından çözülebileceğine dikkati çeken Gündemir, "Toplumların kalkınmasında sosyal bilimler yol gösterici ve çığır açıcıdır. Bu nedenle ülkemizde de kendi dilini en iyi şekilde kullanan, milli değerlerine bağlı, dünyayla entegre olmuş sosyal bilimciler yetiştirmenin gayreti içindeyiz." diye konuştu.

Gündemir, bu eğitimlerin öğrenciye ortaöğretim düzeyinde verilmesi gerektiğine inandıklarını belirterek, "Bu nedenlerle sosyal bilimler liselerini açtık çünkü güçlü bir edebiyatçımızın, sosyoloğumuzun, felsefecimizin, hukukçumuzun, tarihçimizin, diplomat ve bürokratımızın yetişmesine önem vermek zorundayız." dedi.

Türkiye'de açılan sosyal bilimler liselerinin sayısının 90 olduğunu aktaran Gündemir, bu okullarda yaklaşık 2 bin 500 öğretmenin görev yaptığını ve 40 bin öğrencinin eğitim gördüğünü kaydetti.

KTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Asım Örem ise sempozyumun başarılı geçmesini temenni ederek, sempozyum boyunca gençlerin özellikle düşünme alanında tematik konularda güzel girişimlerde bulunacağına ve çok güzel fikirler ortaya çıkacağına inandığını dile getirdi.

Konuşmaların ardından gerçekleştirilen "21. Yüzyıl İnsanlık Tehditleri" konulu panelde, "Göçün Toplumsal Etkileri, Savaşın Değişen Yüzü, İklim Değişikliği ve Çevre" konularında katılımcılara bilgiler verildi.

Panel sonunda Trabzon Olgunlaşma Enstitüsünce "Trabzon Yöresel Giysi ve Yayla Göçü Temalı Sergisi"nin açılışı yapıldı.

Enstitü Müdürü Karabina, Trabzon'un ilçelerinde kadın ve erkeklerin günlük yaşamlarında giydikleri yöresel kıyafetlerin yer aldığı sergi hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Türkiye'nin çeşitli illerinden 75 okul, 95 öğrenci, 74 danışman öğretmen, 59 müdür ve 11 müdür yardımcısının katıldığı sempozyum, yarın sona erecek.

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