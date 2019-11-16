Sosyal Güvenlik Merkezleri Toplu Açılış Töreni

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "YPG ile PYD'yi 'Kürt' diye tanımlıyorlar. Şimdi bu bir defa benim Kürt vatandaşlarıma saygısızlıktır. YPG ile PYD'yi 'Kürt' diye tanımlamak saygısızlığın daniskasıdır, onlar teröristtir. Teröristlerle Kürt kardeşlerimi birbirine karıştırmayalım." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Topkapı Kampüsü'nde düzenlenen Fatih, Silivri, Topkapı ve Zeytinburnu sosyal güvenlik merkezleri toplu açılış töreninde konuştu. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, Marmaray'ı, Avrasya Tüneli'ni ve Osmangazi Köprüsü'nü yaptıklarını, İstanbul-İzmir arasını 4 saat 15 dakikaya indirdiklerini anlatan Erdoğan, büyük ve güçlü Türkiye'nin böyle kurulacağını, vatandaşlara en güzel hizmetleri vermenin bu olduğunu dile getirdi. Erdoğan, dünyanın sayılı ilk üçü içerisindeki havalimanını kurduklarını, insanların dünyanın değişik yerlerinden gelip havalimanını gezdiklerini söyledi. Mecidiyeköy'den havalimanına raylı sistem bağlantılarını kurduklarını anımsatan Erdoğan, "Ben üzülüyorum, pek bizim bu havalimanını kullanmıyorlar nedense. Halbuki kullansınlar ya hayırlı olsun. Niye kullanmasınlar. Biz ayrım yaparak kurmadık buraları, tüm milletimiz için kurduk." diye konuştu.

Göreve geldiklerinde 76 olan üniversite sayısının 206'ya yükseldiğini, Türkiye'de üniversitesi olmayan ilin kalmadığını anlatan Erdoğan, milletin eğitimin, sağlığın, güvenliğin, adaletin, teknolojinin, ulaşımın, enerjinin, sporun ve her şeyin en mükemmeline layık olduğunu dile getirdi. Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Kupası'na doğru gittiğini hatırlatarak, "İnşallah Avrupa Kupası'ndan başarılı bir neticeyle çıkmayı hem gençlerimizden istiyoruz hem de duamız o. Olmaması için de hiçbir sebep yok. Yeni bir tarihi inşallah gerek Şenol Hocamız gerekse ekibi, bu gençler yazacaklar, bunu görüyorum. Bu millete artık bu da yakışır. Bu millet bunu da başaracak, buna inanıyorum. Rabb'ime bize böyle bir millete hizmet etme imkanı verdiği için ne kadar hamdetsem azdır." ifadelerini kullandı. - "Bay Kemal, teröristlerle beraber yürüdü" Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin içerideki kazanımları artırarak devam ettirmesinin bölgesinde ve dünyada güçlü bir devlet olarak varlığını sürdürmesinden geçtiğini belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İşte en son Amerika seyahatini izlediniz. Amerika seyahatinde yaptığımız görüşmeler, vardığımız neticeler ve Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Mehmetçiğimizin özellikle Suriye'nin kuzeyinde aldığı başarı ve kazandığımız hamdolsun o mücadele bir şeyi ortaya koyuyor. Bu millet bir şeye inandı mı bunu başarır. İstiklal Marşı'mızda ne diyor Akif, 'Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda/Canı, cananı, bütün varımı alsın da Huda/Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.' Evet Mehmedimiz öyle gitti. Fakat enteresan bir şey var. Şimdi Mehmedimiz orada şu ana kadar 11-12 şehit verdi ama Mehmedimizle beraber orada bu mücadelenin içinde olan Suriye Milli Ordusu var. Onlar da 160-170 civarında şehit verdi ve beraber yürüyerek bu mücadeleyi veriyorlar. Onlar için ana muhalefet 'terörist' diyor. Ya onlar o toprakların sahibi ve o topraklarda onlar bizim Mehmedimizle beraber yürüyorlar. Nasıl oluyor da sen onlara terörist diyorsun? Çünkü onlar teröristlerle beraber yürüdüler. Bay Kemal, teröristlerle beraber yürüdü, PKK ile beraber yürüdü, PKK'nın destekleriyle beraber yürüdü ve bu gerçekler belgelerle, filmlerle her şeyiyle elimizde."

- "Teröristlerle Kürt kardeşlerimi birbirine karıştırmayalım" Türkiye'nin son 6 yıldır ardı ardına maruz kaldığı saldırıların gerisinde gücünün kırılarak, kazanımlarının sınırlandırılarak hedeflerine ulaşmasının önüne geçme gayesi olduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti: "Sokaklarımız bunun için karıştırılmak istendi. Ama artık terörü Güneydoğu'da, Doğu'da büyük oranda hallettik. Ne diyorlar? Kürtler... Kardeşim öyle bir şeye getiriyorlar ki, YPG ile PYD'yi 'Kürt' diye tanımlıyorlar. Şimdi bu bir defa benim Kürt vatandaşlarıma saygısızlıktır. YPG ile PYD'yi 'Kürt' diye tanımlamak saygısızlığın daniskasıdır, onlar teröristtir. Teröristlerle Kürt kardeşlerimi birbirine karıştırmayalım. Hep söylüyorum, benim şu anda parlamentodaki grubumun içerisinde 50 Kürt milletvekilim var. Bizim böyle bir ayrımımız yok. Niye yok? Çünkü biz Kürt'üyle, Türk'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle, Gürcü'süyle, Abhazı'yla velhasıl yaratılanı Yaradan'dan ötürü sevdik. Biz de böyle bir ayrım yok." Cumhurbaşkanı Erdoğan, güney sınırları boyunca terör koridoru kurma girişiminin Türkiye'yi kendi içine hapsetme projesinin ürünü olduğuna dikkati çekerek, bu saldırı dalgasının tamamını kararlılıkla ve cesaretle boşa çıkardıklarının altını çizdi.

- "Kimse Türkiye'nin bileğini bükemez" Sadece bununla kalmadıklarını, tehditleri Türkiye sınırlarının dışında bertaraf edecek adımlar attıklarını anlatan Erdoğan, şöyle devam etti: "Bizi kendi içimize hapsetmeye çalışanlara cevabımızı her alanda bölgemizde ve dünyada gücümüzü daha çok hissettirerek verdik. Tabii bu uzun soluklu bir mücadeledir. Ülkemize yönelik saldırıların, önümüze kurulan tuzakların, maruz kaldığımız haksız baskıların bir süre daha devam edeceği anlaşılıyor ama şu gerçeği de herkes görüyor. Türkiye bu tür ucuz numaralarla tehditlerle baskılarla kuşatmalarla teslim olacak bir ülke ve millet değildir. Bu ülkenin gerisinde binlerce yıllık bir devlet geleneği, kadim bir medeniyet mirası vardır. Bu ülkenin gücünün kaynağı dünyanın dört bir yanında etkisi hissedilen zengin kültür birikimiyle her bireyinin gönlüne ve zihnine nakşolmuş sağlam tarih bilincidir. Biz bu vasıflarımıza sıkı sıkıya sahip çıktığımız sürece Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle kimse Türkiye'nin bileğini bükemez, kimse ülkemize dik çöktüremez. Suriye'de, Irak'ta, Doğu Akdeniz'de, Libya'da, Afrika'da, Balkanlar'da verdiğimiz mücadele, dünyanın dört bir yanında yürüttüğümüz çalışmalar bunun en açık ispatıdır. Başaramadılar, başaramayacaklar."