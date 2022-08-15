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Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! AFAD'dan açıklama geldi: 'Herhangi bir yapısal hasar bulunmamaktadır'

15.08.2022 19:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün Ankara'da yaşanan şiddetli yağış ve fırtına hayatı felç etti. Fırtına nedeniyle Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'nın dış cephesinde kopmalar olduğu görüldü. Kopma görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Konuyla ilgili AFAD açıklama yaptı.

Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! AFAD'dan açıklama geldi: 'Herhangi bir yapısal hasar bulunmamaktadır'

Ankara'da bulunan AFAD binasının dış cephesinde bugünkü yağış ve fırtına nedeniyle kopmalar oldu. Sosyal medyada gündem olan görüntüler birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı.

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AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bugün Ankara'da meydana gelen şiddetli fırtınayla birlikte yağan yağmur esnasında Başkanlık binamızda AFAD logomuzun bulunduğu alandaki kaplamada kopmalar meydana gelmiştir. Başkanlık binamızda herhangi bir yapısal hasar bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.


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Ankara Fırtına afad dış cephe kaplama
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