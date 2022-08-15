Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! AFAD'dan açıklama geldi: 'Herhangi bir yapısal hasar bulunmamaktadır'

Ankara'da bulunan AFAD binasının dış cephesinde bugünkü yağış ve fırtına nedeniyle kopmalar oldu. Sosyal medyada gündem olan görüntüler birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bugün Ankara'da meydana gelen şiddetli fırtınayla birlikte yağan yağmur esnasında Başkanlık binamızda AFAD logomuzun bulunduğu alandaki kaplamada kopmalar meydana gelmiştir. Başkanlık binamızda herhangi bir yapısal hasar bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Bugün Ankara’da meydana gelen şiddetli fırtınayla birlikte yağan yağmur esnasında Başkanlık binamızda AFAD logomuzun bulunduğu alandaki kaplamada kopmalar meydana gelmiştir.



Başkanlık binamızda herhangi bir yapısal hasar bulunmamaktadır.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur. — AFAD (@AFADBaskanlik) August 15, 2022



