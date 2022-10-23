Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Trende cinsel ilişkiye girdiler

Sosyal medyada iki gencin trende cinsel ilişkiye girdiği bir video paylaşıldı. İngiltere'de kaydedilen görüntülerde trende seyahat etmelerine ve yolculara aldırış etmeyen iki genç, cinsel ilişkiye girdi. Wigan kentindeki kuzey demiryolu istikametinde kaydedildiği iddia edilen görüntüler büyük yankı uyandırırken polis gençleri yakalamak için çalışma başlattı.

TRENDE CİNSEL İLİŞKİYE GİRDİLER

İngiltere'nin Wigan kentindeki kuzey demiryolu istikametinde kaydedildiği iddia edilen görüntüler, sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde 20'li yaşlarda olduğu düşünülen iki gencin cinsel ilişkiye girdiği anlar yer aldı. Bir yolcu tarafından kaydedilen görüntülerde kimseye aldırış etmeyen iki gencin trenin koltuklarında cinsel ilişkiye girdiği görüldü.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Gündem olan video sonrası İngiliz polisi görüntülerdeki gençleri yakalamak adına çalışma başlattı. İngiltere'nin 1986 tarihli Kamu Düzeni Yasası'na göre, tuvalet gibi kamusal alanlarda cinsel ilişkiye girmek yasalara aykırı.



