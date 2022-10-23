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Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Trende cinsel ilişkiye girdiler

23.10.2022 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan bir video gündem oldu. Videoda trende seyahat eden iki gencin cinsel ilişkiye girdiği anlar yer aldı. Söz konusu video büyük yankı uyandırırken polisler trende cinsel ilişkiye giren gençleri yakalamak için çalışma başlattı.

Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Trende cinsel ilişkiye girdiler

Sosyal medyada iki gencin trende cinsel ilişkiye girdiği bir video paylaşıldı. İngiltere'de kaydedilen görüntülerde trende seyahat etmelerine ve yolculara aldırış etmeyen iki genç, cinsel ilişkiye girdi. Wigan kentindeki kuzey demiryolu istikametinde kaydedildiği iddia edilen görüntüler büyük yankı uyandırırken polis gençleri yakalamak için çalışma başlattı.

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TRENDE CİNSEL İLİŞKİYE GİRDİLER

İngiltere'nin Wigan kentindeki kuzey demiryolu istikametinde kaydedildiği iddia edilen görüntüler, sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde 20'li yaşlarda olduğu düşünülen iki gencin cinsel ilişkiye girdiği anlar yer aldı. Bir yolcu tarafından kaydedilen görüntülerde kimseye aldırış etmeyen iki gencin trenin koltuklarında cinsel ilişkiye girdiği görüldü.

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POLİS HAREKETE GEÇTİ

Gündem olan video sonrası İngiliz polisi görüntülerdeki gençleri yakalamak adına çalışma başlattı. İngiltere'nin 1986 tarihli Kamu Düzeni Yasası'na göre, tuvalet gibi kamusal alanlarda cinsel ilişkiye girmek yasalara aykırı.


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cinsel ilişki İngiltere tren

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