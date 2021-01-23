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Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Tilkiye böyle seslendi

23.01.2021 16:57 | Son Güncelleme:
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Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Tilkiye böyle seslendi

Bir tilki girdiği kümeste sıkışıp kaldı. Kümes sahibi Seyfi İkzek'in uzaklaştırmak istediği tilkiye, "Ne yapıyorsun sen. Vay ciğerine ateş düşmesin senin" diye seslendiği anların videosu, sosyal medyada ilgi gördü.

Amasya’da bir tilki, girdiği kümeste sıkıştı. Tavukların sahibi Seyfi İkzek tilkiyi uzaklaştırmaya çalıştı. O anları kayda alan İkzek tilkiye, “Ne yapıyorsun oğlum. Ne yapıyorsun sen. Vay ciğerine ateş düşmesin senin, vay vay vay tavuklara bir şey yapmamış. Allah'tan yeni girmiş demek ki. Tilki kardeş lütfen. Oğlum kendine bir şey yapacaksın ya çık. Tamam haydi, haydi, haydi" diye seslendi. Bir süre sonra sıkıştığı yerden kurtulan tilki, kümesten çıkıp uzaklaştı.

Seyfi İkzek'in sosyal medyadan paylaştığı görüntüler, yoğun ilgi gördü.

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Kaynak: DHA

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