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  4. Sosyal medya bunu konuşuyor! Çocuğuna şiddet uygulayan kadının görüntülerine tepki yağdı

Sosyal medya bunu konuşuyor! Çocuğuna şiddet uygulayan kadının görüntülerine tepki yağdı

06.02.2021 10:47 | Son Güncelleme:
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Sosyal medyada yayılan videoda bir kadının çocuğuna şiddeti uyguladığı görüntüler büyük tepki topladı.

İsminin Nurcan Serçe olduğu iddia edilen bir kadının çocuğuna uyguladığı görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı. Görüntülerde bir kadının minik kızını darp ettiği ve yüzüne yastıkla bastırdığı görülüyor. Küçük kızın "anne" çığlıkları ise yürekleri dağlıyor.

Binlerce kişi tarafından izlenilen görüntüler adeta sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Sosyal medya kullanıcıları "Nurcan Serçe tutuklansın" hashtagiyle paylaşımlarda bulundu.

Görüntülerde kızına şiddet uygulayan kadının isminin Nurcan Serçe olduğu iddia edilirken, olayın nerede ve ne zaman gerçekleştiği bilinmiyor.

(İHA)

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