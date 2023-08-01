Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn egosuyla cesur bikini seçimini de solladı! “Benimle tanıştığında...”

Sosyal medyada yarım milyonu aşkın takipçisi bulunan Apollonia Llewellyn yine Instagram’da adından söz ettirmeyi başardı. Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan fenomen isim son olarak Yunanistan’ın Mikanos Adası’nda yaptığı tatilinden bir paylaşımla sevenlerinin karşısına çıktı.

“BU TESADÜF DEĞİL”

Vücut hatlarını belli eden dantel detaylı bir bikini tercih eden Apollonia Llewellyn gönderisine ise, “Benimle tanıştığında daha iyi oldu ve bu tesadüf değil” notunu ekledi. Fenomen ismin iddialı paylaşımı hayranlarında karşılığını övgü dolu yorumlarla buldu.