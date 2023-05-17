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Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn hayranlarının kalp atışlarınızı hızlandırdı! Bikini altının iplerini çözdü

17.05.2023 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada “Barbi” lakabıyla bilinen fenomen isim Apollonia Llewellyn yine hayranlarının yüzünü güldürecek cesur bir paylaşımla karşılarına çıktı. Sosyal medyada birbirinden cesur paylaşımlara imza atan Llewellyn pembe bikini altının iplerini çözünce sosyal medyada gündem yaratmayı başardı.

Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn hayranlarının kalp atışlarınızı hızlandırdı! Bikini altının iplerini çözdü

Sosyal medya hesaplarından birbirinden cesur paylaşımlara imza atarak yarım milyonu aşkın takipçiye ulaşan Llewellyn yine geleneğini bozmadı. Fenomen isim bu kez pembe bikinisiyle kamera karşısına çekti. Bikini altının yanlarında bulunan iplerini çözerek gevşeten Llewellyn’in paylaşımı kısa sürede hayranlarının beğenisini kazandı.

YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

kapak apollonia

İzmir’de yaptığı tatilden çekilen bir karesini paylaşan fenomen isim gönderisine “Kutsanmış” notunu ekledi. Saçlarının doğal hali ve makyajsız bir şekilde yaptığı cesur paylaşımıyla adından söz ettiren fenomen ismin gönderisi kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu. Bir sosyal medya kullanıcısı, “Mükemmel görünüyorsun” yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise “Düştü düşecek... Giymesen de olurmuş” yorumunu ekledi.

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sosyal medya fenomen Apollonia Llewellyn

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