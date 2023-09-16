Sosyal medya fenomeni Arabella Chi direksiyonun başına geçti! Hayranlarına seslenmeyi ihmal etmedi... "Gezintiye geliyor musun?"

Instagram'da 1 milyonu aşkın takipçisi bulunan Arabella Chi aktif bir şekilde kullandığı sosyal medya hesaplarından hayranlarıyla iletişime geçmeye devam ediyor. Fenomen isim son olarak klasik bir otomobilin direksiyonunda takipçilerinin karşısına çıktı. İki kişilik mini arabada poz veren Chi'nin gönderisi beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

SOSYAL MEDYADAN BEĞENİ TOPLADI

Sosyal medya kullanıcılarının beğeni yağmuruna tuttuğu gönderisine Chi, "Bir gezintiye geliyor musun?" notunu ekleyerek hayranlarına seslendi. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede hayranlarının güzelliğini öven yorumlarıyla dolup taştı.