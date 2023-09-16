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    4. Sosyal medya fenomeni Arabella Chi direksiyonun başına geçti! Hayranlarına seslenmeyi ihmal etmedi... "Gezintiye geliyor musun?"

    Sosyal medya fenomeni Arabella Chi direksiyonun başına geçti! Hayranlarına seslenmeyi ihmal etmedi... "Gezintiye geliyor musun?"

    16.09.2023 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan Arabella Chi bu kez klasik bir otomobilin direksiyonun başına geçerek takipçilerine seslendi. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede hayranlarının beğenisini kazanmayı başardı.

    Instagram'da 1 milyonu aşkın takipçisi bulunan Arabella Chi aktif bir şekilde kullandığı sosyal medya hesaplarından hayranlarıyla iletişime geçmeye devam ediyor. Fenomen isim son olarak klasik bir otomobilin direksiyonunda takipçilerinin karşısına çıktı. İki kişilik mini arabada poz veren Chi'nin gönderisi beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

    SOSYAL MEDYADAN BEĞENİ TOPLADI

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    Sosyal medya kullanıcılarının beğeni yağmuruna tuttuğu gönderisine Chi, "Bir gezintiye geliyor musun?" notunu ekleyerek hayranlarına seslendi. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede hayranlarının güzelliğini öven yorumlarıyla dolup taştı.

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