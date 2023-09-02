Sosyal medya fenomeni Arabella Chi sevgilisinin tişörtüyle poz verdi! Ten rengi bikini altı olay oldu

Sosyal medyada 1 milyonu aşkın takipçisi bulunan fenomen isim yaz tatiline hala devam ediyor. Yaz aylarının bitmesine rağmen fenomen isim soluğu Saint Tropez’de aldı. Fransa tatilinden kesitleri hayranlarına sunan Chi, tatilde yalnız olmadığın gösterircesine erkek arkadaşının tişörtünü giydiği bir paylaşım yaptı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sosyal medyadan ten rengi bikini altının üzerine bir tişört tercih eden Chi kameraya arkasını dönerek verdiği pozda “Onun tişörtleri benimkinden daha iyi” notunu ekledi.

Fenomen ismin gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum toplamayı başardı. Chi’nin güzelliğini öven yorumlar da peşi sıra geldi.