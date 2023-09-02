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    4. Sosyal medya fenomeni Arabella Chi sevgilisinin tişörtüyle poz verdi! Ten rengi bikini altı olay oldu

    Sosyal medya fenomeni Arabella Chi sevgilisinin tişörtüyle poz verdi! Ten rengi bikini altı olay oldu

    02.09.2023 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sosyal meyda hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeyi başaran Arabella Chi yine Instagram’ı sallayan bir paylaşıma imza attı. Fenomen isim sevgilisinin tişörtünü giyerek kameraya poz verdiği anlarda çekilen bir gönderisini paylaşınca sosyal medyada beğeni topladı.

    Sosyal medyada 1 milyonu aşkın takipçisi bulunan fenomen isim yaz tatiline hala devam ediyor. Yaz aylarının bitmesine rağmen fenomen isim soluğu Saint Tropez’de aldı. Fransa tatilinden kesitleri hayranlarına sunan Chi, tatilde yalnız olmadığın gösterircesine erkek arkadaşının tişörtünü giydiği bir paylaşım yaptı.

    SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

    FENOMEN

    Sosyal medyadan ten rengi bikini altının üzerine bir tişört tercih eden Chi kameraya arkasını dönerek verdiği pozda “Onun tişörtleri benimkinden daha iyi” notunu ekledi.

    kapak7

    Fenomen ismin gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum toplamayı başardı. Chi’nin güzelliğini öven yorumlar da peşi sıra geldi.

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