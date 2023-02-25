Sosyal medya fenomeni Aykut Elmas, Kahramanmaraş depreminin sonrasında jeolog açıklamalarını ti’ye aldı

6 Şubat’ta yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki Kahramanmaraş merkezli depremler Türkiye’nin güneydoğusunu yerle bir etti. Depremin etkilediği 10 ilde binlerce yapı yerle bir olurken on binlerce vatandaş ise enkazların altında kalarak hayatını kaybetti. Kahramanmaraş depreminin ardındna gözle jeologlara döndü. Televizyon programlarına konuk olan jeologlar Kahramanmaraş depremini ve ilerleyen zamanlarda Türkiye’de yaşanabilecek depremleri anlatmaya başladı. Sosyal medya fenomeni Aykut Elmas ise durumu ti’ye alan bir paylaşım yaptı.

“FELAKET TELLALINA ÇEVİREN..."

Sosyal medya fenomeni Aykut Elmas yaptığı paylaşımda bir televizyon programına katılarak kendisine ısrarla felaket haberleri vermesi istenen bir jeologu canlandırdı. Fenomen isim gönderisine, “Bilim insanlarını felaket tellanına çeviren TV programları” yorumunu yaptı. Elmas’ın gönderisindeki Celal Şengör ve İlber Ortaylı detayı herkesi gülümsetti.