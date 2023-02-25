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Sosyal medya fenomeni Aykut Elmas, Kahramanmaraş depreminin sonrasında jeolog açıklamalarını ti’ye aldı

25.02.2023 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli olarak yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin sonrasında Türkiye deprem bölgeleri için tek yürek olurken ülkede büyük bir endişe havası da etkili oldu. Deprem ülkesi olarak tanımlanan Türkiye’deki aktif fayları anlatan jeologlar televizyonda bilgilendirme yapmaya başladı. Sosyal medya fenomeni Aykut Elmas ise, her kanalda yer alan jeologları ti’ye aldığı bir video yayınladı.

6 Şubat’ta yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki Kahramanmaraş merkezli depremler Türkiye’nin güneydoğusunu yerle bir etti. Depremin etkilediği 10 ilde binlerce yapı yerle bir olurken on binlerce vatandaş ise enkazların altında kalarak hayatını kaybetti. Kahramanmaraş depreminin ardındna gözle jeologlara döndü. Televizyon programlarına konuk olan jeologlar Kahramanmaraş depremini ve ilerleyen zamanlarda Türkiye’de yaşanabilecek depremleri anlatmaya başladı. Sosyal medya fenomeni Aykut Elmas ise durumu ti’ye alan bir paylaşım yaptı.

“FELAKET TELLALINA ÇEVİREN..."

KAPAK4

Sosyal medya fenomeni Aykut Elmas yaptığı paylaşımda bir televizyon programına katılarak kendisine ısrarla felaket haberleri vermesi istenen bir jeologu canlandırdı. Fenomen isim gönderisine, “Bilim insanlarını felaket tellanına çeviren TV programları” yorumunu yaptı. Elmas’ın gönderisindeki Celal Şengör ve İlber Ortaylı detayı herkesi gülümsetti.

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sosyal medya Aykut Elmas

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