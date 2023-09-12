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    4. Sosyal medya fenomeni Daisy Keech ve sevgilisinin romantik anları! Araç kapısını açıp doya doya baktı... "O nasıl bir öpücük ama..."

    Sosyal medya fenomeni Daisy Keech ve sevgilisinin romantik anları! Araç kapısını açıp doya doya baktı... "O nasıl bir öpücük ama..."

    12.09.2023 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sosyal medyada 6 milyona yakın takipçisi bulunan Daisy Keech sevgilisiyle birbirlerine uzun uzun baktıkları romantik bir kareyi paylaştı. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede hayranlarının beğenisini kazanmayı başardı.

    Sosyal medyada fitness ve sağlıklı yaşam konularına dair yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Daisy Keech çoğunlukla özel hayatından kesitlere de yer veriyor.

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    Fenomen isim son paylaşımında sevgilisi Michael Yerger ile aşka geldi. Arabanın yolcu tarafının kapısını açan sevgilisine aşk dolu bakışlar atan Keech'in pozu sosyal medyada gündem oldu. Yerger ise sevgilisinin romantik bakışlarına bir öpücükle karşılık verdi.

    daisy keech

    İkilinin sosyal medyadan yaptığı paylaşımı kısa sürede hayranlarının beğenisini kazandı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye "O nasıl bir öpücük ama" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten aranızdaki uyum mükemmel" yorumunu ekledi.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya daisy keech

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