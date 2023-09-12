Sosyal medya fenomeni Daisy Keech ve sevgilisinin romantik anları! Araç kapısını açıp doya doya baktı... "O nasıl bir öpücük ama..."

Sosyal medyada fitness ve sağlıklı yaşam konularına dair yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Daisy Keech çoğunlukla özel hayatından kesitlere de yer veriyor.

Fenomen isim son paylaşımında sevgilisi Michael Yerger ile aşka geldi. Arabanın yolcu tarafının kapısını açan sevgilisine aşk dolu bakışlar atan Keech'in pozu sosyal medyada gündem oldu. Yerger ise sevgilisinin romantik bakışlarına bir öpücükle karşılık verdi.

İkilinin sosyal medyadan yaptığı paylaşımı kısa sürede hayranlarının beğenisini kazandı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye "O nasıl bir öpücük ama" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten aranızdaki uyum mükemmel" yorumunu ekledi.