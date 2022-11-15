Sosyal medya fenomeni farkındalık yaratmak istedi! “Seks oyuncaklarını kullanmak acı vericiydi”

Yetişkinlere özel olarak hazırlanan ve aylık abonelik sistemiyle ilerleyen OnlyFans’ta seksi fotoğraf ve videolarını satan Fenella Fox, cinsel birliktelik sırasında kanaması olduğunu fark ettikten sonra hastaneye gitmeye karar verdi. İlk smear testi yaptıran Fox, HPV virüsü taşıdığını öğrendi.

“KANAMAM OLDUĞUNU FARK ETTİM”

Cinsel birliktelik sırasında kanaması olduğunu fark ettiğini dile getiren Fox, “Seks oyuncaklarımı kullandığımda kanamam olduğunu fark etmiştim ve şiddetli ağrım oluyordu. Bu ikisinin HPV belirtisi olduğunu öğrenince hastaneye koştum. Biyopsi yapıldı. Kanser öncesi hücrelere sahip olduğu ancak kanser olmadığı ortaya çıktı. Korkutucu ve stresli bir deneyimdi. Geceyi düşük tansiyonla hayalet gibi görünerek geçirdim. İyileşme süreci umduğumdan daha uzun oldu ama şimdi ameliyattan neredeyse dört hafta sonrayım ve sonunda yeniden kendim gibi hissediyorum.” diye konuştu.

HPV rahim ağzı ve vulva, vajina, penis veya anüs kanseri dahil olmak üzere diğer kanserlere neden olabilecek ciddi bir virüs olarak biliniyor. Riskleri öğrendikten sonra HPV virüsü için farkındalık yaratmak istediğini belirten Fox, “Keşke daha önce bilseydim. HPV ve rahim ağzı kanseri hakkında bilmediğim çok şey ortaya çıktı. İhtiyacım olmadığını düşündüğüm için smear testi yaptırmayı erteledim ve daha fazla ertelersem bu hayati tehlike oluşturabilirdi" dedi.