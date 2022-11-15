Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Sosyal medya fenomeni farkındalık yaratmak istedi! “Seks oyuncaklarını kullanmak acı vericiydi”

Sosyal medya fenomeni farkındalık yaratmak istedi! “Seks oyuncaklarını kullanmak acı vericiydi”

15.11.2022 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’nin Worcester şehrinde yaşayan 29 yaşındaki sosyal medya fenomeni Fenella Fox, kısa süre önce ilk smear testini yaptırdığını ve HPV taşıdığını öğrendi. Virüs hakkında farkındalık yaratmak istediğini dile getiren Fox, tüm kadınları test yaptırmaya çağırdı.

Sosyal medya fenomeni farkındalık yaratmak istedi! “Seks oyuncaklarını kullanmak acı vericiydi”

Yetişkinlere özel olarak hazırlanan ve aylık abonelik sistemiyle ilerleyen OnlyFans’ta seksi fotoğraf ve videolarını satan Fenella Fox, cinsel birliktelik sırasında kanaması olduğunu fark ettikten sonra hastaneye gitmeye karar verdi. İlk smear testi yaptıran Fox, HPV virüsü taşıdığını öğrendi.

“KANAMAM OLDUĞUNU FARK ETTİM”

1

Cinsel birliktelik sırasında kanaması olduğunu fark ettiğini dile getiren Fox, “Seks oyuncaklarımı kullandığımda kanamam olduğunu fark etmiştim ve şiddetli ağrım oluyordu. Bu ikisinin HPV belirtisi olduğunu öğrenince hastaneye koştum. Biyopsi yapıldı. Kanser öncesi hücrelere sahip olduğu ancak kanser olmadığı ortaya çıktı. Korkutucu ve stresli bir deneyimdi. Geceyi düşük tansiyonla hayalet gibi görünerek geçirdim. İyileşme süreci umduğumdan daha uzun oldu ama şimdi ameliyattan neredeyse dört hafta sonrayım ve sonunda yeniden kendim gibi hissediyorum.” diye konuştu.

2

HPV rahim ağzı ve vulva, vajina, penis veya anüs kanseri dahil olmak üzere diğer kanserlere neden olabilecek ciddi bir virüs olarak biliniyor. Riskleri öğrendikten sonra HPV virüsü için farkındalık yaratmak istediğini belirten Fox, “Keşke daha önce bilseydim. HPV ve rahim ağzı kanseri hakkında bilmediğim çok şey ortaya çıktı. İhtiyacım olmadığını düşündüğüm için smear testi yaptırmayı erteledim ve daha fazla ertelersem bu hayati tehlike oluşturabilirdi" dedi.

İlginizi Çekebilir

Aşık olduğu öğrencisiyle evlenmek için cinsiyet değiştirdi!

Aşık olduğu öğrencisiyle evlenmek için cinsiyet değiştirdi!

 Kamuflaj ceketinin içine hiçbir şey giymedi! Gazilere yardım...

Kamuflaj ceketinin içine hiçbir şey giymedi! Gazilere yardım...

 2 metrelik atlama ipini cinsel organına soktu! Gören şoke oldu

2 metrelik atlama ipini cinsel organına soktu! Gören şoke oldu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Olay yaratan pozlar! Görenler çıplak zannetti ama...Olay yaratan pozlar! Görenler çıplak zannetti ama...
İşte Türkiye'nin en pahalı kahvaltısı, kişi başı...İşte Türkiye'nin en pahalı kahvaltısı, kişi başı...
Geceliğiyle poz verdi! Beğeni yağdı...“Bir eşe kostümlü oyun”Geceliğiyle poz verdi! Beğeni yağdı...“Bir eşe kostümlü oyun”
Anahtar Kelimeler:
hpv (genital siğil) OnlyFans Smear testi

En Çok Okunan Trend Haberler

2 metrelik atlama ipini cinsel organına soktu! Gören şoke oldu

2 metrelik atlama ipini cinsel organına soktu! Gören şoke oldu

Bahçesinden altın çıktı! O kadar nadir bulunuyor ki...

Bahçesinden altın çıktı! O kadar nadir bulunuyor ki...

TikTok’ta gören yaptırıyor, akım hızla ilerliyor! “Sperm kanallarını...”

TikTok’ta gören yaptırıyor, akım hızla ilerliyor! “Sperm kanallarını...”

Cinsel ilişki itirafı şaşkına çevirdi! “Aynı anda sekiz erkekle...”

Cinsel ilişki itirafı şaşkına çevirdi! “Aynı anda sekiz erkekle...”

İlginizi Çekebilir

Endişelerin çoğu geçici... Rahatlamaya çalışın

Endişelerin çoğu geçici... Rahatlamaya çalışın

Selfie uğruna canından olacaktı! “Dışkı ve kan içinde bekledim”

Selfie uğruna canından olacaktı! “Dışkı ve kan içinde bekledim”

Bir kez kullananın hayran kaldığı Stanley termoslarda kaçırılmayacak fırsat!

Bir kez kullananın hayran kaldığı Stanley termoslarda kaçırılmayacak fırsat!

Gördüğünüz yerde kaşıklayın: Enfeksiyonu kurutur, ödemi atar...

Gördüğünüz yerde kaşıklayın: Enfeksiyonu kurutur, ödemi atar...

Olay yaratan pozlar! Görenler çıplak zannetti ama...

Olay yaratan pozlar! Görenler çıplak zannetti ama...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.