Sosyal medya fenomeni Francia James fenomen arkadaşıyla langırt oynadı! Sosyal medyadan böyle meydan okudu... "Kim kazanır?"

Sosyal medya hesaplarından yaptığı birbirinden cesur paylaşımları sayesinde kısa sürede milyonlarca takipçiye ulaşmayı başaran Francia James Instagram'a bir süreliğine ara vermişti. Instagram'dan uzak kalmayı tercih eden fenomen isim takipçilerinin hasretine daha fazla dayanamadı. Instagram hesabına hızlı bir geniş dönüş yaparak hayranlarının yüzünü gülümseten fenomen isim kendisi gibi fenomen arkadaşı Louisa Khovanski ile langırt oynadığı anları paylaştı.

SOSYAL MEDYADAN MEYDAN OKUDU

Sosyal medya kullanıcılarının kısa sürede ilgisini çeken ortak paylaşımına fenomen isimler takipçilerine meydan okuyarak, "Bizimle oynasaydın kim kazanırdı?" notunu ekledi.

Fenomenlerin paylaşımı binlerce yorum ve beğeni toplarken hayranlarını heyecanlandırmayı başardı. Fenomenlerin hayranları yorumlarda güzelliklerini övmeye adeta doyamadı. James ve Khovanski'nin gönderisi adeta alev emojileriyle dolup taştı.