Sosyal medya fenomeni Jenna Lee, kamyonetin arkasından poz verdi! Samanların arasında verdiği poz Instagram'da gündem yarattı

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak sıklıkla cesur pozlarıyla hayranlarının karşısına çıkmayı seven Jenna Lee hayranlarının beğenisini kazanan bir paylaşıma daha imza attı. Fenomen isim son olarak Instagram hesabının hikaye bölümünde kamyonetin arkasında otururken çekilen bir pozunu paylaştı. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede hayranlarının beğenisini kazandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir merakla takip ettiği fenomen isim Instagram hesbaının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımda kamyonetin arkasındaki seyahatini kaydetti. Saçlarını örgü yapan Lee, beyaz bluzunu ise kot şortuyla kombinlemeyi seçti. Fenomen ismin paylaşımı kısa sürede hayranlarının beğenisini kazandı.