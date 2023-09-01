Sosyal medya fenomeni Francia James’in tarzı sosyal medyada gündem yarattı! Güvenlik kontrolüne takıldığı anları paylaştı

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak dünya geneline yayılan geniş bir hayran kitlesine sahip olan Francia James, UFC 292 şampiyonluk mücadelesini izlemek için salona girerken çekilen anlarını paylaşarak herkesi şaşkına çevirdi. 33 yaşındaki fenomen isim MMA yıldızları Sean O'Malley ve Aljamain Sterling'in UFC 292 şampiyonluk mücadelesinin öncesinde güvenlik tarafından silah taramasından geçirilmek üzere durduruldu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Fenomen isim sırtını tamamen açıkta bırakan bir üst ve dar kot pantolonla yaptığı kombiniyle hayranlarının beğenisini topladı. James’in gönderisi kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Kesinlikle arama için onu durdururdum” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Her zamanki gibi çok güzel görünüyorsun” yorumunu yaptı.