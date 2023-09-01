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    4. Sosyal medya fenomeni Francia James’in tarzı sosyal medyada gündem yarattı! Güvenlik kontrolüne takıldığı anları paylaştı

    Sosyal medya fenomeni Francia James’in tarzı sosyal medyada gündem yarattı! Güvenlik kontrolüne takıldığı anları paylaştı

    01.09.2023 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımları sayesinde kısa sürede dikkatleri çeken milyonlarca takipçiye ulaşan Francia James hayranlarıyla ilginç bir anını paylaştı. Fenomen isim Boston’daki bir UFC 292 şampiyonluk mücadelesini izlemek için salona girerken güvenlik kontrolünden geçtiği anları yayınladı. Fenomen ismin kıyafet seçimi de gündem olmayı başardı.

    Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak dünya geneline yayılan geniş bir hayran kitlesine sahip olan Francia James, UFC 292 şampiyonluk mücadelesini izlemek için salona girerken çekilen anlarını paylaşarak herkesi şaşkına çevirdi. 33 yaşındaki fenomen isim MMA yıldızları Sean O'Malley ve Aljamain Sterling'in UFC 292 şampiyonluk mücadelesinin öncesinde güvenlik tarafından  silah taramasından geçirilmek üzere durduruldu.

    SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

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    Fenomen isim sırtını tamamen açıkta bırakan bir üst ve dar kot pantolonla yaptığı kombiniyle hayranlarının beğenisini topladı. James’in gönderisi kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Kesinlikle arama için onu durdururdum” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Her zamanki gibi çok güzel görünüyorsun” yorumunu yaptı.

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