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    4. Sosyal medya fenomeni Ivana Knöll, benzin pompasının başına süper mini şortuyla geçti! Sosyal medyada beğeni rekoru kırdı

    Sosyal medya fenomeni Ivana Knöll, benzin pompasının başına süper mini şortuyla geçti! Sosyal medyada beğeni rekoru kırdı

    17.10.2023 11:34 | Son Güncelleme:
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    Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda tribündeki cesur kıyafet seçimleri sayesinde kısa sürede sosyal medyada 'En seksi taraftar' unvanını kazanan Ivana Knöll lakabının hakkını sonuna kadar veriyor. Fenomen isim son olarak süper mini şortuyla arabasına benzin doldurduğu anlarda çekilen pozlarını paylaşarak hayranlarının beğenisini kazandı.

    Eski Hırvatistan güzeli Ivana Knöll, Katar'daki Dünya Kupası'nda elde ettiği popülerliğin rüzgarını da arkasına alarak sosyal medyada geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başardı. Sosyal medyada birbirinden cesur paylaşımlara imza atan Knöll yine geleneğini bozmadı ve bu kez arabasına benzin doldururken çekilen fotoğraflarını paylaştı.

    SOSYAL MEDYADAN BEĞENİ YAĞDI

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    Sosyal medya kullanıcılarının beğenisini kazanan paylaşımında Knöll, kot şortunu beyaz bir bluzla tamamlamayı tercih etti. Fenomen isim gönderisine, "Sadece iyi hisler besliyorum. Güle güle Los Angeles" notunu ekledi.

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    Knöll'ün paylaşımı kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı. Fenomen ismin pozu binlerce beğeni ve yorum topladı. Hayranları Knöll'ün güzelliğini öven yorumlarda adeta birleşti.

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