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    4. Sosyal medya fenomeni Julia Sandoval'dan cesur "Günaydın" pozları! Sosyal medyada gündem yarattı... "Şort mu iç çamaşırı mı?"

    Sosyal medya fenomeni Julia Sandoval'dan cesur "Günaydın" pozları! Sosyal medyada gündem yarattı... "Şort mu iç çamaşırı mı?"

    29.09.2023 09:36 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyadan yaptığı birbirinden cesur paylaşımları sayesinde kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başaran Julia Sandavol hayranlarına 'Günaydın' mesajını yayınladı. Fenomen ismin bir aynanın karşısına geçerek verdiği pozlarında süper mini şortu gündem olmayı başardı.

    Sosyal medyada yarım milyonu aşkın takipçisi bulunan Julia Sandavol Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanarak hayranlarıyla iletişime geçmeye devam ediyor. Sık sık cesur pozlar vererek hayranlarının beğenisine sunan Sandoval, geleneğini bozmadı. Fenomen isim bu kez hayranlarıyla doğal hallerini gösteren pozlar paylaştı.

    GÜNDEM YARATMAYI BAŞARDI

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    Sosyal medyadan yaptığı her paylaşımı ses getirmeyi başaran Julia Sandoval Instagram hesabının hikaye bölümünden sabah hallerin paylaştı. Fenomen isim bir aynanın karşısına geçerek sabah köpeğiyle yaşadığı eğlenceli anları gösterdi.

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    Sandoval'ın paylaşımı kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı. Fenomen ismin gönderisini hayranları yorum yağmuruna tutarken süper mini ev şortu da dikkatleri çekti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Şort mu iç çamaşırı mı?" yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise "Gerçekten mükemmel bir güzellik" yorumunu ekledi.

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