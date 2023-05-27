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Sosyal medya fenomeni Jenna Lee süper mini şortuyla dans şovu yaptı! Instagram’da yer yerinden oynadı

27.05.2023 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Jenna Lee hayranlarını gülümsetmek istediğini ifade ederek Instagram hesabından ev hallerini paylaştı. Milyonlarca takipçi bulunan Lee, kalçasının bir kısmını açıkta bırakan ev şortu ve bluzuyla kamera karşısına geçti. O anlar sosyal medyada beğeni rekoru kırdı.

Sosyal medya fenomeni Jenna Lee süper mini şortuyla dans şovu yaptı! Instagram’da yer yerinden oynadı

Sosyal medya fenomeni Jenna Lee, Instagram’daki 2.2 milyn takipçisiyle ev hallerini gösteren samimi bir gönderisini paylaştı. Hayranlarını gülümsetmek istediğini ifade eden Lee, süper mini şortu ve bluzuyla Instagram’ın topluluk kurallarına da meydan okudu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

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Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği gönderisinde Lee, ev kıyafetleriyle kendi etrafında döndüğü anlarda çekilen pozlarını paylaştı. Elinde tek kullanımlık bir kamera tutan fenomen isim ara sırada lensten bakarak poz vermeyi ihmal etmedi.

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Ev hallerini paylaştığı gönderisine Lee, “Seni gülümsetmeye çalışıyorum, işe yaradı mı? Yorum: Evet” notunu ekledi. Lee’nin gönderisi kısa sürede binlerce beğeniye ulaştı.

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