Sosyal medya fenomeni Jenna Lee süper mini şortuyla dans şovu yaptı! Instagram’da yer yerinden oynadı

Sosyal medya fenomeni Jenna Lee, Instagram’daki 2.2 milyn takipçisiyle ev hallerini gösteren samimi bir gönderisini paylaştı. Hayranlarını gülümsetmek istediğini ifade eden Lee, süper mini şortu ve bluzuyla Instagram’ın topluluk kurallarına da meydan okudu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği gönderisinde Lee, ev kıyafetleriyle kendi etrafında döndüğü anlarda çekilen pozlarını paylaştı. Elinde tek kullanımlık bir kamera tutan fenomen isim ara sırada lensten bakarak poz vermeyi ihmal etmedi.

Ev hallerini paylaştığı gönderisine Lee, “Seni gülümsetmeye çalışıyorum, işe yaradı mı? Yorum: Evet” notunu ekledi. Lee’nin gönderisi kısa sürede binlerce beğeniye ulaştı.