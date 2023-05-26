Golf fenomeni Paige Spiranac transparan kıyafetiyle sosyal medyayı salladı! Pozlar nefesleri kesti

Geçtiğimiz yıllarda “Yaşayan en seksi kadın” seçilerek bir anda gündem gelmeyi başaran fenomen Paige Spiranac bu unvanını bu yıl kaybetse de cesur pozlarına küsmedi. Golf kariyerini sporculuk anlamında bitiren Spiranac, Instagram hesabından sık sık golf ipuçlarını paylaşıyor. Abonelerine özel olarak OnlyFans hesabından seksi paylaşımlar yapan Spiranac Instagram takipçilerini de unutmadı.

BEĞENİ BUTONU ÇÖKTÜ

Sosyal medyada siyah dantel detaylardan oluşan bir elbiseyle verdiği pozları paylaşan fenomen isim hayranlarından tam not almayı başardı. Elbisesinin içine leopar desenli bir iç çamaşırı tercih eden Spiranac bir direğe tutunarak poz verdi.

Spiranac’in gönderisi kısa sürede hayranlarının beğenisini kazandı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Mükemmel görünüyorsun” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Bu güzellik gerçek mi?” yorumunu ekledi.